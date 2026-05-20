FINJUS y Consultoría Jurídica firman acuerdo para fortalecer la institucionalidad y la seguridad jurídica

El presidente Luis Abinader firmó este miércoles un acuerdo de colaboración entre la Fundación Institucionalidad y Justicia y la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, orientado al fortalecimiento del Estado social y democrático de derecho, la institucionalidad y la seguridad jurídica del país.

El convenio establece un marco de cooperación interinstitucional para desarrollar acciones conjuntas de asistencia técnica especializada, revisión normativa, estudios jurídicos y espacios de diálogo entre el Estado y la sociedad civil, con el propósito de fortalecer la institucionalidad democrática y promover una cultura de colaboración.

El acuerdo fue suscrito por Abinader, en representación del Poder Ejecutivo, y por el presidente de FINJUS, Rafael del Toro Gómez.

Como testigos firmaron el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Jorge Subero Isa, y el vicepresidente ejecutivo de FINJUS, Servio Tulio Castaños Guzmán.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Durante el acto, Abinader afirmó que su gobierno cree “profundamente en el valor de una sociedad civil activa, crítica y comprometida”, al considerar que la participación ciudadana constituye una fortaleza esencial para la democracia.

“No vemos la participación ciudadana como un obstáculo. La vemos como una fortaleza de la democracia”, expresó el mandatario.

El jefe de Estado sostuvo que el fortalecimiento institucional, la transparencia, la rendición de cuentas y el respeto a la independencia del Ministerio Público forman parte de los pilares de su gestión.

Asimismo, señaló que la seguridad jurídica es fundamental para proteger derechos, fortalecer la confianza ciudadana y promover la estabilidad económica y la cohesión social.

“Cuando las instituciones funcionan, gana la democracia. Y cuando gana la democracia, gana la gente”, manifestó.

Abinader destacó además el papel desempeñado por FINJUS durante décadas en favor del Estado de derecho y aseguró que el acuerdo representa una voluntad compartida para fortalecer la institucionalidad democrática del país.

De su lado, Del Toro Gómez consideró que el acuerdo refuerza el compromiso de FINJUS con la promoción de reformas institucionales y expresó la disposición de la entidad de trabajar de manera coordinada con el Gobierno.

Indicó que el equipo técnico de FINJUS colaborará en el desarrollo de estudios, análisis y propuestas orientadas al fortalecimiento de la democracia y del marco jurídico nacional.

El convenio reconoce a la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo como órgano rector de la coordinación jurídica de la Administración Pública y resalta el rol de FINJUS como entidad técnica y académica dedicada a la investigación jurídica, la justicia, la seguridad ciudadana y la participación democrática.

Entre los compromisos asumidos figuran el apoyo a la elaboración y revisión de anteproyectos de leyes, reglamentos y otros instrumentos jurídicos, así como la realización de estudios técnicos, capacitaciones, conferencias y espacios de diálogo con juristas y organizaciones sociales.

El acuerdo tendrá una vigencia de dos años y las acciones derivadas serán ejecutadas mediante protocolos específicos que definirán objetivos, alcances y cronogramas de trabajo.

En el acto estuvieron presentes el ministro administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista, miembros del Consejo de Directores de FINJUS, jueces y representantes de la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más