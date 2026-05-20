La República Dominicana y España lloran juntas la partida de uno de los médicos que mejor supo tender puentes entre ambas naciones. El doctor Alejandro Bonetti Munnigh, nacido en Santo Domingo en 1952, falleció el pasado 19 de mayo de 2026 en Madrid, a los 74 años, dejando un vacío que difícilmente podrá llenarse en la medicina, la docencia y la promoción de la vida saludable a ambos lados del Atlántico.

La noticia fue recogida este miércoles por La Voz de Almería, que lo describió como un hombre "excepcional" cuya marcha "apaga la voz de un académico brillante". Acento.com.do se une al duelo de la comunidad científica y de la familia dominicana que hoy despide a uno de los suyos.

Un dominicano que hizo de Almería su hogar

Bonetti Munnigh pertenecía a una familia de raíces profundas en la vida intelectual y cultural dominicana. Era primo hermano del filósofo, escritor y académico Fidel Munnigh, reconocida figura del pensamiento crítico y literario en el país, docente de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y vicedecano de su Facultad de Artes.

Aunque su cuna fue Santo Domingo, el doctor Bonetti eligió la provincia de Almería —y en particular la Villa de Huércal-Overa— como su hogar de adopción, el lugar donde nacieron todos sus hijos y donde construyó una vida entera al servicio de la salud pública española.

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Una trayectoria de excelencia entre dos países

Tras doctorarse en Medicina por la Universidad de Granada con la máxima calificación —Sobresaliente Cum Laude y Premio Extraordinario—, el doctor Bonetti forjó una carrera marcada por el rigor intelectual y el compromiso social. Fue académico de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Andalucía Oriental (RAMAO) y miembro distinguido de la Academia Dominicana de Gastronomía y de la Academia Andaluza de Gastronomía.

Durante más de tres décadas ejerció como Jefe Clínico de Aparato Digestivo en el Hospital La Inmaculada y dirigió la Unidad de Prevención del Cáncer de Colon, compaginando su labor asistencial con la Dirección de Docencia del Colegio Oficial de Médicos de Almería, institución que le otorgó su prestigiosa Medalla de Oro.

Adelantándose por décadas a su tiempo, se convirtió en pionero en el estudio de la microbiota y el eje intestino-cerebro, impulsando la medicina culinaria como puente entre la ciencia y la cocina desde el Aula de la Dieta Mediterránea y Vida Saludable, y defendiendo siempre el valor de los productos frescos y el aceite de oliva frente al avance de la alimentación ultraprocesada.

En 2015 tuvo el honor de ser nombrado pregonero de las Fiestas de Huércal-Overa, y desde la Universidad de Almería promovió incansables proyectos pedagógicos. Su legado quedará plasmado en su obra póstuma: Medicina culinaria mediterránea. La salud del siglo XXI.

El Hospital La Inmaculada despide a "un caballero de la medicina"

Desde el Hospital de La Inmaculada, el Área de Gestión Sanitaria Norte de Almería expresó su pesar en un emotivo comunicado, calificando al doctor Bonetti como "una de las figuras más insignes de la medicina de nuestra provincia".

"La huella que deja en nuestro hospital y en toda la comarca es sencillamente imborrable", señalaron, destacando "su extraordinario compromiso social" más allá de su brillante labor clínica.

La institución cerró su mensaje con palabras que resumen una vida entregada a los demás:

"Despedimos a un científico brillante, a un divulgador excepcional de vocación inquebrantable y, por encima de todo, a un caballero de la medicina con risa inolvidable".

Duelo en dos orillas

La muerte del doctor Bonetti Munnigh es una pérdida que trasciende fronteras. En España, lo lloran sus colegas del Levante almeriense, sus pacientes y las instituciones a las que dedicó décadas de trabajo. En la República Dominicana, lo llora su familia y una comunidad que ve partir a uno de sus hijos más ilustres, a quien la distancia nunca alejó de sus raíces.

Acento.com.do expresa sus más sentidas condolencias a sus familiares, amigos y a toda la comunidad médica y científica que hoy lo despide.

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