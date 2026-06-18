Faride fortalece cooperación con Puerto Rico para enfrentar crimen organizado

Las autoridades de seguridad de República Dominicana y Puerto Rico sostuvieron una reunión de alto nivel en San Juan para coordinar nuevas acciones de cooperación e intercambio de inteligencia orientadas a combatir el crimen organizado transnacional.

Ello, en un contexto marcado por el incremento de las amenazas vinculadas al narcotráfico, el tráfico ilícito de armas y el lavado de activos en el Caribe.

Reunión busca reforzar la cooperación bilateral en seguridad

La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, y el director general de la Policía Nacional, mayor general Andrés Modesto Cruz Cruz, encabezaron la delegación dominicana que se reunió con el secretario del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico, general Arturo Garffer, y el superintendente de la Policía puertorriqueña, Joseph González.

Durante el encuentro, ambas partes analizaron mecanismos para ampliar el intercambio de información estratégica y fortalecer la coordinación operativa frente a organizaciones criminales que operan entre ambas jurisdicciones.

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Mayor vigilancia sobre vuelos privados y rutas marítimas

Uno de los aspectos abordados fue el fortalecimiento de los controles sobre los vuelos privados y el perfeccionamiento de los sistemas de alerta temprana para detectar movimientos asociados a redes criminales internacionales.

La delegación dominicana incluyó además al director central de Investigación (Dicrim), general Pedro Ignacio Matos Pérez, así como a especialistas en investigación criminal e inteligencia, quienes participaron en las discusiones técnicas sobre cooperación operativa.

Corredor entre República Dominicana y Puerto Rico

La proximidad geográfica entre República Dominicana y Puerto Rico, unida al intenso intercambio marítimo y aéreo entre ambos territorios, convierte la zona en un punto estratégico para las organizaciones dedicadas al narcotráfico, el tráfico ilegal de armas y otras actividades ilícitas de carácter transnacional.

Expertos en seguridad han advertido en diversas ocasiones que la cooperación entre agencias de ambos lados del Caribe resulta determinante para interceptar cargamentos ilegales y desarticular estructuras criminales que aprovechan las rutas regionales.

Cooperación regional frente a delitos transnacionales

El encuentro se enmarca en una estrategia de colaboración entre las autoridades de ambos territorios para mejorar el intercambio de inteligencia y desarrollar operaciones coordinadas contra el crimen organizado, una problemática que trasciende las fronteras nacionales y requiere respuestas conjuntas.

La coordinación entre los organismos de seguridad también busca fortalecer las capacidades institucionales para responder a nuevas modalidades delictivas vinculadas con redes internacionales.

En los últimos años, las autoridades dominicanas y puertorriqueñas han incrementado los esfuerzos de cooperación debido al uso del Caribe como corredor para el transporte de drogas, armas y dinero ilícito hacia Estados Unidos y otros mercados internacionales.

Organismos internacionales han señalado que el intercambio de inteligencia y las operaciones coordinadas constituyen herramientas fundamentales para enfrentar estas estructuras criminales.

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