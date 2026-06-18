A más de un año de su ocurrencia, el eclipse solar total del 2 de agosto de 2027 se ha convertido este 18 de junio de 2026 en uno de los temas más comentados en redes sociales.

Su duración máxima, estimada en seis minutos y 23 segundos, lo convierte en el eclipse total más largo del siglo XXI.

Sin embargo, el fenómeno no será visible desde República Dominicana, que quedará fuera de la franja de observación, lo que no ha restado interés entre los dominicanos.

¿Por qué el eclipse es tendencia?

El interés mundial por este fenómeno ha crecido impulsado por publicaciones de divulgadores científicos, medios especializados y miles de videos en plataformas como TikTok, Instagram, Facebook y X, donde se destaca que durante varios minutos el cielo se oscurecerá completamente en las zonas donde el eclipse alcance la totalidad.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

La afirmación de que un eclipse de estas características no volverá a repetirse en 157 años ha contribuido a incrementar las búsquedas y el intercambio de contenidos en redes sociales, convirtiéndolo en uno de los eventos astronómicos más esperados de la próxima década.

República Dominicana quedará fuera de la zona de visibilidad

Pese al interés que ha despertado el eclipse entre los aficionados a la astronomía, República Dominicana no podrá observar el fenómeno, ya que la trayectoria de la sombra de la Luna no pasará sobre el Caribe.

La franja de totalidad recorrerá principalmente el sur de España, Gibraltar, el norte de África —incluyendo Marruecos, Argelia, Túnez, Libia y Egipto—, además de Arabia Saudita, Yemen y Somalia.

Esto significa que quienes deseen presenciar el eclipse deberán desplazarse a alguno de esos países o seguir las transmisiones en directo que realizarán observatorios y agencias científicas internacionales.

Un evento excepcional para la ciencia y el turismo

La fase de totalidad alcanzará una duración máxima aproximada de seis minutos y 23 segundos, un tiempo inusualmente largo para un eclipse solar total.

Durante ese intervalo será posible observar la corona solar, las denominadas "Perlas de Baily" y el efecto conocido como "Anillo de diamante", además del oscurecimiento casi completo del cielo, que permitirá distinguir algunas estrellas y planetas.

La magnitud del evento ha llevado a autoridades y operadores turísticos de España y del norte de África a preparar estrategias especiales para recibir a miles de visitantes, en lo que especialistas consideran uno de los mayores episodios de turismo astronómico de las últimas décadas.

¿Por qué durará tanto?

La duración excepcional del eclipse responde a una combinación poco frecuente de factores orbitales: la Luna estará relativamente cerca de la Tierra, mientras el planeta se encontrará en una posición más alejada del Sol, lo que permitirá que el disco lunar cubra completamente al astro durante un periodo superior al habitual.

Estas condiciones convierten al eclipse del 2 de agosto de 2027 en uno de los acontecimientos astronómicos más relevantes del siglo XXI.

Aunque el eclipse no será visible desde República Dominicana, el fenómeno mantiene un alto interés entre la comunidad científica y educativa del país, que podrá seguir el evento mediante transmisiones internacionales y actividades de divulgación organizadas por instituciones académicas y grupos de aficionados a la astronomía.

La amplia repercusión en redes sociales refleja el creciente interés del público por los fenómenos astronómicos y por el llamado turismo científico, una modalidad que ha ganado protagonismo en los últimos años.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más