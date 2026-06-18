Oficiales de la Dirección Central de Investigación (DICRIM) investigan las circunstancias en que una joven mujer se habría lanzado a las aguas del Mar Caribe con aparentes fines suicidas, siendo posteriormente recuperado su cuerpo sin vida la mañana de este jueves en las proximidades de la playa de Güibia, en el Malecón del Distrito Nacional.

La fallecida fue identificada como Esperanza Santana Montes de Oca, de 28 años.

Como parte del proceso investigativo, los agentes actuantes realizan levantamientos de cámaras de videovigilancia y entrevistas a personas vinculadas al caso.

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El cuerpo fue recuperado por miembros del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, tras recibir una llamada de emergencia alrededor de las 9:43 de la mañana.

Durante las pesquisas realizadas en el lugar, familiares de la joven se presentaron ante las autoridades y manifestaron que esta recibía tratamiento por condiciones relacionadas con su salud mental.

Las investigaciones continúan a cargo de la DICRIM, en coordinación con el Ministerio Público, con el objetivo de establecer de manera precisa las circunstancias en que ocurrió el hecho.

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