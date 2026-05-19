La Policía Nacional en Santiago identificó como Margarita Díaz García, alias “La China”, a una mujer que falleció tras ser tiroteada por tres personas en el barrio Los Solares, en La Yagüita de Pastor, al suroeste del centro urbano de Santiago de los Caballeros.

Según los informes preliminares de la Policía, al momento del ataque la mujer caminaba junto a un hombre identificado como Robert Hanns Sánchez Tejeda, de quien se informó era la pareja sentimental de la víctima.

La Policía trabaja en la investigación del caso para identificar a los responsables de la balacera, informó el vocero de la institución, coronel Diego Pesqueira, quien además afirmó que “La China”, de 32 años, tenía antecedentes por casos de drogas en los registros de las autoridades.

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“Miembros de la Dirección Central de Investigación (Dicrim), junto a técnicos de la Policía Científica y representantes del Ministerio Público, realizaron los levantamientos correspondientes en la escena, como parte del proceso investigativo para determinar las circunstancias y motivaciones del hecho”, reportó la institución.

Huyó de la escena

La vocería de la Policía Nacional también informó que Robert Hanns Sánchez Tejeda, de 35 años, quien acompañaba a Margarita Díaz García, huyó del lugar tras el tiroteo, por lo que es buscado por las autoridades.

Máximo Laureano Periodista Periodista crítico e investigador con experiencias en diarios, radioemisoras y noticiarios de televisión. Del equipo de http://Acento.com.do . Ver más