Una mujer que se hacía pasar como influyente en el Ministerio de Educación fue condenada a 3 años de prisión por estafar a maestros que participaron en el concurso de oposición en 2023.

Ana Minerva Terrero Sánchez prometía “arreglar calificaciones” y conseguir nombramientos a cambio de dinero. El fraude alcanzó los RD$880 mil, lo que deberá pagar además de una indemnización de RD$500 mil a una de las víctimas. La condena será cumplida en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Baní.

Terrero Sánchez, quien era empleada de una entidad que el Ministerio Público no aclara, se aprovechó de la esperanza de cientos de maestros y maestras que buscaban un puesto digno en el sistema educativo. En este sentido, "usó su posición en una entidad pública para engañar y lucrarse", precisa el comunicado del Ministerio Público.

El caso destapa la vulnerabilidad de los concursos oficiales y la desesperación de quienes confían en ellos.

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¡Una estafa que golpea la confianza en el sistema educativo!

La condena de Ana Minerva Terrero Sánchez abre un debate sobre la corrupción y el abuso de poder en los procesos de nombramiento docente.

La procesada aprovechó sus funciones como empleada de una entidad pública para engañar a varias personas, a quienes les decía que ella tenía influencia en el Minerd y en el Distrito Educativo de Barahona, ofreciéndose a ayudarlos para obtener dicho nombramiento.

La denuncia del caso fue presentada en fecha 31 de octubre de 2023, estableciendo una de las víctimas que ni ella ni sus parientes lograron pasar las pruebas ni obtener el nombramiento correspondiente por lo que decidieron reclamar la devolución del dinero. Aunque la ahora condenada se comprometió a devolver el monto recibido, no cumplió lo acordado, por lo que fue sometida a la justicia.

La investigación del caso estuvo a cargo del fiscal Johedis Medina, mientras que en la litigación el Ministerio Público estuvo representado por la fiscal Vilmania Pérez y la aspirante a fiscalizadora Fiordaliza Gómez.

La jueza Santa Kenia Pérez Féliz, del Tribunal Unipersonal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Barahona, dictó la sentencia condenatoria tras declarar buenos y válidos los elementos probatorios aportados por el Ministerio Público.

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