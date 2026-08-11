El Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional suspendió la audiencia del Caso Camaleón por falta de defensa técnica de la empresa Pago Exchange. La nueva cita será el tres de septiembre próximo.

En el juicio de fondo del denominado Caso Camaleón, o Caso Intrant, están involucrados el exdirector del Intrant, Hugo Beras, y el empresario José Ángel “Jochi” Gómez Canaán, entre otros imputados.

El Ministerio Público acusa a los procesados de presuntas irregularidades relacionadas con el contrato para la modernización de la red semafórica del Gran Santo Domingo.

El proceso llega a esta etapa luego de que la jueza Yanibet Rivas dictara auto de apertura a juicio y rechazara los pedidos de las defensas para declarar extinguida la acción penal por prescripción.

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En la audiencia preliminar fueron excluidos los cargos de terrorismo y falsedad en documentos privados, mientras que también se retiró la acusación por contrabando contra Pedro Padovani y Carlos José Peguero.

Halley Antigua Periodista apasionada por temas tecnológicos, salud y sociales; me gusta ponerle rostro a los datos. Disfrutar de la cultura y el turismo ecológico. Ver más