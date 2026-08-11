El Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional conoce este martes el juicio de fondo del denominado caso Camaleón o caso Intrant, que involucra al exdirector del Intrant, Hugo Beras, al empresario José Ángel “Jochi” Gómez Canaán y otros imputados.

El Ministerio Público acusa a los procesados de presuntas irregularidades relacionadas con el contrato para la modernización de la red semafórica del Gran Santo Domingo.

El proceso llega a esta etapa luego de que la jueza Yanibet Rivas dictara auto de apertura a juicio y rechazara los pedidos de las defensas para declarar extinguida la acción penal por prescripción.

En la audiencia preliminar fueron excluidos los cargos de terrorismo y falsedad en documentos privados, mientras que también se retiró la acusación por contrabando contra Pedro Padovani y Carlos José Peguero.

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Halley Antigua Periodista apasionada por temas tecnológicos, salud y sociales; me gusta ponerle rostro a los datos. Disfrutar de la cultura y el turismo ecológico. Ver más