El Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional conoce este martes el juicio de fondo del denominado caso Camaleón o caso Intrant, que involucra al exdirector del Intrant, Hugo Beras, al empresario José Ángel “Jochi” Gómez Canaán y otros imputados.
El Ministerio Público acusa a los procesados de presuntas irregularidades relacionadas con el contrato para la modernización de la red semafórica del Gran Santo Domingo.
El proceso llega a esta etapa luego de que la jueza Yanibet Rivas dictara auto de apertura a juicio y rechazara los pedidos de las defensas para declarar extinguida la acción penal por prescripción.
En la audiencia preliminar fueron excluidos los cargos de terrorismo y falsedad en documentos privados, mientras que también se retiró la acusación por contrabando contra Pedro Padovani y Carlos José Peguero.
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