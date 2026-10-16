Entre lágrimas, abrazos y algunos de rodillas, víctimas y familiares de los fallecidos en la tragedia del Jet Set recibieron la decisión del tribunal de variar la calificación jurídica del caso a homicidio voluntario con dolo eventual, un cambio que consideran una primera victoria en su lucha por justicia.

La decisión provocó reacciones de alivio, satisfacción y esperanza entre los familiares, quienes afirmaron que, aunque reconocen que el proceso judicial todavía es largo, continuarán asistiendo a las audiencias y reclamando que se establezcan las responsabilidades correspondientes.

“Nos da esperanza y nos da valor para seguir luchando, porque falta mucho. El camino es largo, pero vamos a estar ahí firmes y no vamos a callar nuestra voz”, expresó uno de los familiares, al asegurar que mantendrán su reclamo hasta que se haga justicia.

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“Hoy es la primera batalla que ganamos, ganamos el primer round. Nos falta mucho, pero vamos a seguir firmes hasta el final”, agregó.

Abogados de las víctimas respaldan la decisión

El abogado Plinio Piña, representante de Gregory Adames, manifestó su satisfacción con la decisión y sostuvo que desde el inicio había advertido que la calificación jurídica anterior no se correspondía con los hechos atribuidos a los imputados.

Piña afirmó que el cambio permite sostener, a su juicio, una acusación por homicidio voluntario y no por homicidio involuntario, a partir de las pruebas presentadas y de las que todavía deberán producirse durante el juicio.

El jurista dijo que aspira a que se imponga la pena máxima de 20 años de prisión, al considerar que esa debe ser la consecuencia del proceso, y llamó a las partes a mantener sus esfuerzos en esa dirección.

“Este no es el fin, pero es el principio del fin”, expresó.

En tanto, Simón Bolívar Soto Mejía, padre de Simón Soto, valoró la decisión como una muestra de independencia judicial y consideró que estuvo sustentada en las pruebas, la doctrina y la jurisprudencia.

El padre de una de las víctimas manifestó su confianza en que el tribunal haya actuado conforme a los principios de justicia y al apego a la verdad.

Movimiento Justicia Jet Set seguirá vigilante

Por su parte, Luis Custodio, hermano de uno de los fallecidos, afirmó que el movimiento Justicia Jet Set valora la decisión de acoger la variación de la calificación jurídica a homicidio voluntario con dolo eventual.

Custodio aclaró que no se trata de una sentencia definitiva, sino de un paso dentro del proceso judicial, y aseguró que las familias permanecerán vigilantes durante las próximas etapas.

“Para nosotros esto no es una sentencia, sino más que el inicio de la verdad”, manifestó.

El familiar también describió el sufrimiento que experimentan quienes acuden a las audiencias y deben revivir la pérdida de sus seres queridos. Insistió en que las responsabilidades deben determinarse a partir de los hechos y las pruebas presentadas.

Asimismo, reconoció el trabajo realizado por el Ministerio Público en la recopilación de las evidencias, que, según sostuvo, fueron fundamentales para sustentar la solicitud de cambio de calificación jurídica.

Ministerio Público respeta la decisión y se prepara para el juicio

Al salir del tribunal, Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, agradeció al juez el reconocimiento realizado a la acusación presentada por el órgano persecutor, que calificó como “casi perfecta”.

Camacho explicó que la calificación jurídica es una facultad del tribunal, que debe valorar los hechos y determinar la figura penal que entiende aplicable.

“Nosotros respetamos la decisión que ha tomado el tribunal en ese sentido, y ahora iremos al juicio a probar los hechos que nosotros hemos colocado en la acusación”, expresó.

Aseguró que el Ministerio Público está preparado para presentar nuevamente las pruebas recopiladas durante la investigación y demostrar los hechos atribuidos a los imputados bajo la nueva calificación jurídica.

Explicó que el expediente será remitido a la coordinación de los juzgados de primera instancia para que se realice un sorteo y se determine el tribunal colegiado que conocerá el juicio. Una vez apoderado, el tribunal convocará una nueva audiencia, en la que comenzará la producción de las pruebas.

Mery Ann Escolástico Periodista Ganadora de Historias de Reciclaje – Premio Mundo sin Residuos al Periodismo 2020-2021. Autora del libro de poemas “Desahogando mis deseos”. Periodista, Fotoperiodista, Corresponsal de Eventos, Abogada y Docente en UNAPEC. Ver más