La Junta Central Electoral (JCE) llamó a los menores de edad, miembros de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas que ya completaron el proceso de cedulación y recibieron una certificación provisional a acudir a retirar su nueva cédula de identidad.

La institución explicó que estas personas pueden presentarse en cualquier centro de cedulación o centro de expedición de actas y cédulas para recibir el documento.

Asimismo, exhortó a quienes pertenecen a esas categorías y todavía no han realizado la renovación o solicitarán la cédula por primera vez a completar el procedimiento, siempre que cumplan con los requisitos correspondientes.

Extranjeros residentes legales

En el caso de los extranjeros con residencia legal en República Dominicana, la JCE informó que quienes ya actualizaron su documento y recibieron una certificación pueden retirar la tarjeta en cualquiera de los tres centros de cedulación para extranjeros habilitados en el país.

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La institución también habilitó la entrega de esas cédulas en su sede central, frente a la Plaza de la Bandera.

Para los extranjeros residentes legales que solicitarán su cédula de identidad por primera vez, el trámite deberá realizarse únicamente en los centros especializados para extranjeros.

Entre los puntos habilitados figuran el ubicado en la calle Buenaventura Freites esquina avenida John F. Kennedy, en el Distrito Nacional, y el centro situado en Verón, La Altagracia, en la avenida Constitución, entrada de Ciudad del Sol.

La JCE indicó que las personas con dudas sobre la renovación o la expedición de la cédula por primera vez pueden comunicarse con el centro de contacto JCE Responde, a través del teléfono o WhatsApp 809-523-0404.

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