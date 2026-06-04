Una encuesta realizada por Acento mostró que el 64.56 % de los participantes cree que el candidato colombiano Abelardo de la Espriella ganará la segunda vuelta presidencial del 21 de junio tras recibir el respaldo público de Donald Trump. Sin embargo, en la red social X todas las respuestas fueron negativas, evidenciando opiniones divididas sobre el impacto del apoyo del mandatario estadounidense.

Ante la pregunta: "Tras el respaldo público de Donald Trump a favor del candidato colombiano Abelardo de la Espriella, ¿cree que él ganará las elecciones del 21 de junio?", el 64.56 % de los participantes en el portal respondió afirmativamente, mientras que el 31.65 % consideró que no obtendrá la victoria.

1 de 1 | La encuesta de Acento mostró que el 64.56 % de los lectores cree que Abelardo de la Espriella ganará la segunda vuelta presidencial de Colombia tras recibir el respaldo público de Donald Trump, mientras que el 31.65 % considera que será derrotado.

Opiniones divididas

En Facebook, sin embargo, se registraron reacciones diversas. La usuaria Luisa Rodríguez expresó que espera "una pérdida histórica" para el candidato, mientras que Dario de León afirmó: "No pierde ya… Escríbalo".

Por su parte, José Ricardo Zuluaga Alam sostuvo que el principal respaldo de De la Espriella proviene del descontento de sectores de la población colombiana con el actual gobierno, al que calificó de fracaso, y consideró que el apoyo de Trump fortalece aún más sus posibilidades electorales.

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El respaldo del mandatario estadounidense fue anunciado el pasado martes a través de Truth Social, donde Trump manifestó su "completo y total respaldo" a De la Espriella de cara a la segunda vuelta presidencial del 21 de junio, en la que enfrentará al candidato de izquierda Iván Cepeda.

La contienda electoral colombiana se desarrolla en un contexto de creciente polarización política. De la Espriella ha prometido aplicar políticas inspiradas en el modelo de seguridad del presidente salvadoreño Nayib Bukele, las reformas económicas impulsadas por el presidente argentino Javier Milei y el discurso antiestablishment promovido por Trump en Estados Unidos.

1 de 1 | WASHINGTON (ESTADOS UNIDOS), 02/06/2026.- Captura de pantalla que muestra un mensaje en la cuenta oficial de Truth Social @realDonaldTrump del presidente de EE.UU., Donald Trump, en el que felicitó este martes al candidato presidencial de ultraderecha de Colombia, Abelardo de la Espriella, por su victoria en la primera vuelta de las elecciones y le expresó su "respaldo completo y total" de cara al balotaje del próximo 21 de junio. EFE/ @realDonaldTrump

Tras la primera vuelta, el candidato de derecha sorprendió al ubicarse por delante de Cepeda por una diferencia cercana a los 700,000 votos, según los resultados preliminares.

Además, ha recibido el respaldo de figuras conservadoras como la senadora Paloma Valencia y el expresidente Álvaro Uribe, lo que fortalece su posición de cara al balotaje.

En el editorial de Acento, la segunda vuelta definirá no solo el futuro político de Colombia, sino también el rumbo de la relación del país con Estados Unidos y el equilibrio de fuerzas entre la derecha y la izquierda en la región.

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