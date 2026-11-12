Encuesta Acento: mayoría considera que despliegue militar salvadoreño podría erradicar bandas en Haití

La mayoría de los participantes en las encuestas realizadas por Acento considera que el despliegue militar de El Salvador en Haití, impulsado por el presidente Nayib Bukele, podría lograr erradicar las bandas armadas que operan en ese país.

La consulta planteó la pregunta: ¿Cree que el despliegue militar de El Salvador, impulsado por Nayib Bukele, en Haití logrará erradicar las bandas armadas?

En Instagram, el 69 % estuvo de acuerdo

La encuesta publicada en las historias de Instagram registró 32 respuestas. De estas, el 69 % consideró que el despliegue militar salvadoreño podría lograr erradicar las bandas armadas en Haití, mientras que el 31 % manifestó estar en desacuerdo.

En los comentarios de la publicación también hubo expresiones de respaldo a la iniciativa. Algunos usuarios manifestaron confianza en que la intervención pueda dar resultados, mientras otros expresaron dudas sobre su efectividad.

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El 75 % de los votantes en X estuvo de acuerdo

En X, el 75 % de los participantes consideró que la presencia militar impulsada por Bukele podría contribuir a erradicar las bandas armadas haitianas. El 25 % opinó lo contrario.

La consulta registró 12 votos al momento de la captura de los resultados.

En el portal de Acento, el 61.9 % respaldó esa posibilidad

En la encuesta publicada en Acento.com.do, el 61.9 % de los participantes estuvo de acuerdo con que el despliegue militar salvadoreño podría erradicar las bandas armadas en Haití.

Por otro lado, el 36.19 % manifestó estar en desacuerdo con esa posibilidad.

En Facebook hubo respaldo y cuestionamientos

En Facebook, la publicación acumulaba 25 comentarios y 22 reacciones al momento de la consulta.

Además, algunos usuarios respaldaron la intervención y manifestaron confianza en sus resultados. Otros, sin embargo, cuestionaron que el despliegue militar pueda resolver la crisis de seguridad haitiana.

Uno de los participantes consideró, también, que la erradicación de las bandas requiere educación, oportunidades y tiempo, y cuestionó que una operación militar pueda conseguirlo por sí sola. También hubo comentarios que expresaron dudas sobre el alcance de la iniciativa.

Las consultas reflejan las opiniones de los usuarios que decidieron participar en cada plataforma y no constituyen un estudio científico ni una medición representativa de la opinión pública.

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