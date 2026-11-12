De Camps anuncia cambios en evaluación docente y revisión del currículo escolar

El ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, anunció que el Ministerio trabaja en propuestas para transformar el sistema educativo dominicano, que incluyen cambios en la evaluación docente, la revisión del currículo y nuevas iniciativas para identificar y desarrollar el talento de los estudiantes.

De Camps ofreció estas declaraciones durante una conferencia magistral organizada por GALA Media Group, con motivo del IX aniversario de su iniciativa Amigos que Suman, bajo el título «El futuro de la educación dominicana: desafíos, transformación y oportunidades».

El funcionario sostuvo que el principal desafío de la educación dominicana consiste en lograr que el tiempo que los estudiantes permanecen en las aulas se traduzca en aprendizajes efectivos y mayores capacidades para la vida.

Aunque consideró importante ampliar la cobertura educativa, señaló que el país debe concentrar sus esfuerzos en mejorar la comprensión lectora, el razonamiento matemático, el pensamiento crítico y la capacidad de resolver problemas.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

«El próximo salto en la educación de la República Dominicana tiene que convertir más años de escolaridad en mejores aprendizajes y mayores capacidades para la vida», expresó.

Evaluación docente y revisión curricular

El ministro informó que más del 91 % de los docentes ha participado en la evaluación de desempeño. Explicó que los resultados permitirán identificar fortalezas y necesidades de formación, además de orientar el acompañamiento pedagógico y el desarrollo profesional del magisterio.

También planteó avanzar hacia un sistema de meritocracia docente que tome en cuenta, al menos parcialmente, los resultados de aprendizaje de los estudiantes y no solamente la acumulación de titulaciones académicas.

De Camps adelantó que esperan recibir, durante la próxima sesión del Consejo Nacional de Educación, prevista para finales de noviembre, las recomendaciones de una comisión encargada de proponer acciones para transformar el sistema educativo.

Según explicó, la intención es comenzar a implementar las medidas sin esperar necesariamente una reforma legislativa.

Asimismo, indicó que se instruyó revisar la aplicación del currículo vigente, tomando en cuenta los resultados de las evaluaciones nacionales e internacionales, entre ellas PISA 2025.

Educación ante los cambios tecnológicos

Al referirse al impacto de la inteligencia artificial, De Camps advirtió que los cambios tecnológicos obligan a preparar a los estudiantes para escenarios profesionales y sociales que todavía no se conocen.

«No se puede educar para una herramienta. Tenemos que educar para un mundo en el que las herramientas van a seguir cambiando», manifestó.

El funcionario defendió el papel de los docentes en el proceso educativo y consideró que las herramientas inteligentes deben fortalecer los procesos pedagógicos, no sustituir la formación humana.

En ese contexto, anunció que durante noviembre prevén presentar en su totalidad esPIENSA, una iniciativa destinada a identificar, acompañar y desarrollar el talento de los estudiantes en áreas académicas, científicas, artísticas, deportivas y técnico-profesionales, sin importar su condición socioeconómica o lugar de procedencia.

También destacó los esfuerzos para fortalecer la educación técnico-profesional y vincularla con las necesidades productivas del país. Entre las áreas mencionadas figuran inteligencia artificial, manufactura avanzada y semiconductores.

En ese sentido, adelantó gestiones para establecer acuerdos de microcertificaciones desde el bachillerato.

El ministro relacionó estos cambios con la Meta 2036 y sostuvo que el desarrollo económico y social de República Dominicana dependerá, en buena medida, de las capacidades de las generaciones que actualmente se forman en las escuelas.

La conferencia formó parte de las actividades por el IX aniversario de Amigos que Suman, iniciativa de GALA Media Group que, según sus organizadores, reúne actualmente a cerca de 500 integrantes.

Durante el encuentro, Ruddy De los Santos, presidente ejecutivo de GALA Media Group, entregó un reconocimiento a De Camps por su trayectoria en el servicio público y su compromiso con el fortalecimiento de la educación dominicana.

De los Santos explicó que la iniciativa promueve la colaboración entre sus integrantes y la búsqueda de soluciones a problemáticas que afectan a las comunidades.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más