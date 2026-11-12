La odontóloga Loida Díaz Lima recibió el alta médica este jueves 12 de noviembre, luego de permanecer seis días hospitalizada por las quemaduras que sufrió durante la explosión registrada en el apartamento donde vivía junto a sus dos hijos, en el residencial Andares del Mirador, en el Distrito Nacional.

Díaz Lima fue ingresada en la Unidad de Quemados del Hospital Docente Doctor Luis Eduardo Aybar, donde recibió tratamiento por las lesiones sufridas durante el incidente ocurrido el viernes 6 de noviembre.

La explosión se produjo menos de 24 horas después de que la profesional y sus hijos se mudaran a la vivienda, ubicada en el kilómetro 7 de la avenida Independencia.

Sus hijos también resultaron afectados

El incidente también provocó lesiones a los dos hijos de la odontóloga, Evans, de 12 años, y Ellen, de siete, quienes fueron trasladados al Hospital Infantil Doctor Robert Reid Cabral.

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Los menores sufrieron quemaduras de segundo y tercer grado y lesiones respiratorias por inhalación de humo caliente, por lo que requirieron atención especializada en la Unidad de Cuidados Intensivos.

En actualizaciones anteriores, la dirección del centro pediátrico informó que ambos presentaban cierta mejoría, aunque necesitaban asistencia respiratoria y vigilancia médica.

Qué provocó la explosión

El hecho ocurrió alrededor de las 8:30 de la mañana del 6 de noviembre. Las investigaciones del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional determinaron que la explosión se produjo por una fuga de gas en las tuberías del apartamento, mientras se realizaban trabajos de conexión de equipos.

El jefe del organismo, José Luis Frómeta Herasme, explicó que la acumulación de gas y una chispa generada al conectar un bebedero provocaron la deflagración. También indicó que fue descartada la hipótesis de una falla estructural del edificio.

La familia había solicitado que se investigaran las circunstancias del hecho y se determinaran posibles responsabilidades.

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