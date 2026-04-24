La Revolución de Abril de 1965 en la República Dominicana no solo representó un punto de inflexión en la historia política y social del país, sino también un escenario donde las mujeres asumieron un rol protagónico en la lucha por la democracia, rompiendo estereotipos y dejando un legado que aún resuena en la memoria colectiva.

Más allá de las tareas tradicionales asignadas por la sociedad de la época, cientos de mujeres participaron activamente en la resistencia constitucionalista, desempeñando funciones esenciales en el desarrollo de la insurrección y consolidándose como figuras clave en uno de los episodios más importantes del siglo XX dominicano.

Contexto histórico: una insurrección por la democracia

El 24 de abril de 1965 marcó el inicio de un levantamiento cívico-militar que tenía como objetivo restablecer el orden constitucional tras el derrocamiento del presidente Juan Bosch en 1963.

La insurrección fue impulsada por sectores militares y civiles que rechazaban la interrupción del proceso democrático, en un contexto marcado por la inestabilidad política y el legado reciente de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

En este escenario, jóvenes, estudiantes y mujeres se integraron de manera activa a la lucha, motivados por la búsqueda de libertad, justicia social y el retorno a la institucionalidad democrática.

Más allá del hogar: mujeres en la primera línea

A diferencia de conflictos anteriores, la participación femenina en la Revolución de Abril trascendió los roles domésticos y se extendió a funciones estratégicas dentro del movimiento constitucionalista.

Las mujeres desempeñaron un papel fundamental en la logística y abastecimiento, organizando la distribución de alimentos, medicamentos y recursos, además de facilitar el traslado de armas y combatientes entre las zonas en conflicto.

En el ámbito sanitario, muchas asumieron labores de atención médica y humanitaria, brindando asistencia a heridos, organizando hospitales improvisados y colaborando en la tipificación de sangre en condiciones precarias.

También participaron en acciones clandestinas, actuando como enlaces, distribuyendo documentos, gestionando combustible y protegiendo a combatientes perseguidos, en medio de un ambiente de constante riesgo.

De igual forma, algunas mujeres asumieron roles en la formación militar y el combate, participando directamente en operaciones armadas e instruyendo a nuevos combatientes dentro de estructuras como la Academia 24 de Abril.

Nombres y rostros de la resistencia

Entre las mujeres que se destacaron durante la gesta de abril figuran nombres que hoy forman parte de la memoria histórica del país.

Carmen Josefina Lora Iglesias (Piky Lora) tuvo una participación activa en el frente Juan de Dios Ventura Simó, desempeñándose como instructora militar. Posteriormente enfrentó prisión y exilio debido a su militancia política.

Otra figura relevante fue Emma Tavárez Justo, dirigente estudiantil que impulsó la creación de un centro de atención para combatientes heridos, contribuyendo a la organización de los servicios de salud en medio del conflicto.

Asimismo, Aniana Vargas, militante antitrujillista, se destacó como instructora militar y años después continuó su activismo en la defensa del medioambiente.

También sobresalen Somnia Vargas y Teresa Espaillat, integrantes del Movimiento 14 de Junio, quienes participaron en labores de logística, abastecimiento y propaganda, incluyendo la difusión de consignas como “armas para el pueblo”.

A estas figuras se suman muchas otras mujeres, tanto conocidas como anónimas, que arriesgaron sus vidas en defensa de sus ideales y contribuyeron a ampliar los espacios de participación femenina en la sociedad dominicana.

Legado y desafíos pendientes

La Revolución de Abril marcó un antes y un después en la visibilidad de las mujeres en la vida pública nacional. Su participación demostró que podían desempeñar roles de liderazgo y asumir responsabilidades en contextos de alta complejidad.

“Siempre nos tomaron en cuenta, porque nosotras demostramos que estábamos hombro con hombro con nuestros hombres y nos respetaban y de verdad que nos defendían”, expresó Somnia Vargas sobre su experiencia durante el conflicto.

Sin embargo, gran parte de estos aportes no ha sido plenamente reconocida en los relatos históricos oficiales, lo que representa un desafío para la construcción de una memoria más inclusiva.

Memoria histórica y reconocimiento

El reconocimiento del rol de las mujeres en la Revolución de Abril de 1965 es fundamental para comprender en su totalidad este episodio histórico y para valorar su impacto en la construcción de la democracia dominicana.

Persisten retos relacionados con la visibilización de estas historias y la necesidad de promover investigaciones, testimonios y espacios de difusión que permitan rescatar estos aportes.

A más de medio siglo de los hechos, el legado de estas mujeres continúa siendo un referente de valentía, compromiso y lucha por la igualdad, en una sociedad que aún enfrenta desafíos en materia de equidad y reconocimiento histórico.

Abraham Marmolejos Periodista y estratega de comunicación, con experiencia en medios digitales, docencia y creación de contenido. Ver más