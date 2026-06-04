El reverendo David Soriano manifestó la preocupación de la Iglesia católica ante la creciente ola de violencia que afecta a República Dominicana y llamó a las autoridades y a la sociedad a enfrentar el problema de manera conjunta.

Durante sus declaraciones ofrecidas con motivo de la solemnidad de Corpus Christi, el sacerdote subrayó la necesidad de fortalecer la aplicación de las leyes y revisar las estrategias implementadas para combatir fenómenos como los feminicidios y la violencia vinculada a motociclistas.

Asimismo, sostuvo que la solución debe abordarse desde los hogares, las escuelas y las instituciones públicas, promoviendo una cultura de valores y respeto.

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Soriano también se refirió a la situación de los motociclistas, señalando que el cumplimiento de las normas de tránsito y las leyes es una responsabilidad compartida entre el Estado y la ciudadanía.

En ese sentido, exhortó a fomentar una mayor conciencia cívica para contribuir al orden, la seguridad y la convivencia social durante el Día de Corpus Christi.

El llamado fue realizado este jueves durante las actividades religiosas por el Día de Corpus Christi, una de las principales solemnidades de la Iglesia Católica dedicada a exaltar la presencia de Jesucristo en la Eucaristía.

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