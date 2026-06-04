Hoy 4 de junio de 2026 es feriado nacional en RD: se celebra Corpus Christi; conoce todos los feriados confirmados del año

Hoy, jueves 4 de junio de 2026, la República Dominicana observa oficialmente este día como no laborable. A diferencia de otros feriados contemplados en la legislación dominicana, Corpus Christi no se traslada de fecha y se conmemora en el día que corresponde según el calendario litúrgico.

El Ministerio de Trabajo recordó que este feriado debe ser aplicado en todos los establecimientos públicos y privados del país. Las labores habituales se reanudarán el viernes 5 de junio.

Corpus Christi es una festividad religiosa de la Iglesia católica que conmemora la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. En República Dominicana, esta fecha es considerada un feriado nacional y se celebra cada año 60 días después del Domingo de Resurrección.

La solemnidad de Corpus Christi tiene una larga tradición dentro de la Iglesia católica y suele estar marcada por celebraciones religiosas, misas especiales y procesiones en distintas comunidades del país. Para muchos creyentes representa una oportunidad para reflexionar sobre la fe y participar en actividades litúrgicas.

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Feriados 2026 inamovibles en República Dominicana (no se mueven)

Estos días se conmemoran en su fecha original, sin importar el día de la semana en que caigan. Son fechas de alto valor histórico, patriótico o religioso que la legislación dominicana protege de cualquier modificación:

Jueves 1 de enero: Año Nuevo.

Año Nuevo. Miércoles 21 de enero: Día de Nuestra Señora de la Altagracia.

Día de Nuestra Señora de la Altagracia. Lunes 26 de enero: Natalicio de Juan Pablo Duarte.

Natalicio de Juan Pablo Duarte. Viernes 27 de febrero: Día de la Independencia Nacional.

Día de la Independencia Nacional. Viernes 3 de abril: Viernes Santo.

Viernes Santo. Jueves 4 de junio: Corpus Christi (HOY).

Corpus Christi (HOY). Domingo 16 de agosto: Día de la Restauración.

Día de la Restauración. Jueves 24 de septiembre: Día de Nuestra Señora de las Mercedes.

Día de Nuestra Señora de las Mercedes. Viernes 25 de diciembre: Navidad.

Estas fechas no se trasladan debido a su importancia religiosa o patriótica dentro de la tradición dominicana.

Feriados 2026 que se trasladan (los que sí se mueven)

La Ley 139-97 dispone que algunos feriados sean trasladados al lunes más cercano para facilitar períodos de descanso continuos y fomentar el turismo interno.

Los feriados trasladados en 2026 son:

Día de los Santos Reyes: del martes 6 de enero al lunes 5 de enero.

del martes 6 de enero al lunes 5 de enero. Día del Trabajo: del viernes 1 de mayo al lunes 4 de mayo.

del viernes 1 de mayo al lunes 4 de mayo. Día de la Constitución: del viernes 6 de noviembre al lunes 9 de noviembre.

Estos cambios deben ser observados tanto por las instituciones públicas como por las empresas privadas.

¿Cuántos días feriados quedan en República Dominicana en 2026?

Tras la celebración de Corpus Christi, a la República Dominicana le restan cuatro feriados oficiales durante el resto del año:

Domingo 16 de agosto: Día de la Restauración.

Día de la Restauración. Jueves 24 de septiembre: Día de Nuestra Señora de las Mercedes.

Día de Nuestra Señora de las Mercedes. Lunes 9 de noviembre: Día de la Constitución (trasladado).

Día de la Constitución (trasladado). Viernes 25 de diciembre: Navidad.

De esas fechas, dos permitirán fines de semana largos o extendidos para gran parte de la población: el Día de la Constitución en noviembre y la Navidad en diciembre.

Mes por mes: cuáles son los días feriados que restan en 2026

Junio

Jueves 4. Corpus Christi (HOY).

Julio

Sin feriados oficiales.

Agosto

Domingo 16. Día de la Restauración.

Septiembre

Jueves 24. Día de Nuestra Señora de las Mercedes.

Octubre

Sin feriados oficiales.

Noviembre

Lunes 9. Día de la Constitución (trasladado desde el viernes 6).

Diciembre

Viernes 25. Navidad.

Hoy es día libre: ¿cómo lo estás aprovechando?

Este jueves 4 de junio representa una oportunidad para descansar, compartir en familia o participar en las actividades religiosas organizadas con motivo de Corpus Christi en distintas localidades del país.

Muchos dominicanos también aprovechan este día para realizar diligencias personales, visitar familiares o disfrutar de espacios recreativos antes de retomar sus actividades laborales el viernes.

La celebración de Corpus Christi constituye una de las festividades religiosas más importantes del calendario católico y forma parte de las tradiciones que han marcado la cultura dominicana durante generaciones.

¿Descanso en casa, visita a la iglesia o reunión familiar? Cuéntanos cómo estás viviendo este día feriado.

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