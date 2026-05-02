El Grito de Moca: 165 años del primer rugido dominicano contra la traición

El 18 de marzo de 1861, el general Pedro Santana consumó uno de los actos más polémicos de la historia dominicana: proclamó la anexión de la República Dominicana a España, devolviendo al país al dominio colonial del que se había independizado apenas 17 años antes. La noticia sacudió a la nación entera. En los campos, en los pueblos, en las plazas, el descontento comenzó a hervir.

Pero fue en Moca, cabecera de la provincia Espaillat, en el corazón del Cibao, donde ese descontento se convirtió primero en acción. Solo 45 días después de consumada la anexión, un grupo de patriotas mocanos se organizó, tomó las armas y se lanzó contra las fuerzas españolas que ya ocupaban la ciudad. Era el 2 de mayo de 1861. Era el Grito de Moca.

Los hombres que se atrevieron

Al frente del levantamiento estaba el coronel José Contreras, figura central de la gesta y símbolo de la resistencia mocana. Lo acompañaban hombres como José Inocencio Reyes, Cayetano Germosén, José María Rodríguez y Antonio Passicá, entre otros patriotas que pusieron el pecho ante el poder imperial.

La mayoría de los seguidores de Contreras eran hombres negros y mulatos, en buena parte partidarios del expresidente Buenaventura Báez. Y no era casualidad: uno de los rumores que más encendió los ánimos en aquellos días era que los españoles tenían la intención de restablecer la esclavitud en el territorio dominicano. Para quienes habían vivido, o descendían de quienes habían vivido, bajo ese yugo, la amenaza no era abstracta. Era visceral.

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El levantamiento se produjo en el mismo corazón de la ciudad. Los patriotas atacaron el cuartel español en Moca en un acto de rechazo, repudio y resistencia que, aunque fue sofocado militarmente, resonó en toda la geografía nacional.

La represalia y el martirio

Las fuerzas españolas aplastaron el movimiento con rapidez y brutalidad. El coronel José Contreras, Cayetano Germosén y José Inocencio Reyes fueron capturados. El 20 de mayo de 1861, apenas 18 días después del levantamiento, los tres fueron fusilados en Moca por disposición del gobierno colonial español.

La ejecución fue concebida como un escarmiento, una advertencia para todos los que osaran resistir la nueva autoridad. Pero el efecto fue el contrario. La sangre de los mártires mocanos no apagó el fuego: lo avivó.

La chispa que encendió la Restauración

El Grito de Moca no fue un episodio aislado. Fue la primera llama de un proceso que tardaría dos años en convertirse en revolución. A lo largo de 1861 y 1862, otros levantamientos se fueron sumando en distintos puntos del país, alimentados por el mismo espíritu de rechazo a la dominación extranjera.

Finalmente, el 16 de agosto de 1863, estalló la Guerra de la Restauración, el conflicto armado que, tras dos años de combates, obligó a España a retirarse definitivamente del territorio dominicano en 1865. La soberanía fue recuperada. La República fue restaurada.

Sin el Grito de Moca, sin José Contreras y sus hombres, esa cadena de resistencia quizás hubiera tardado más en comenzar. Por eso los historiadores reconocen en la gesta del 2 de mayo el primer acto armado organizado contra la Anexión: el primer “no” colectivo y armado del pueblo dominicano al colonialismo español.

Un reconocimiento que llegó tarde, pero llegó

Durante décadas, el Grito de Moca ocupó un lugar secundario en la memoria histórica oficial del país. Fue en 2025 cuando el Senado de la República, a iniciativa del senador de Espaillat Carlos Gómez, aprobó el proyecto de ley que declara el 2 de mayo como “Día de la Defensa de la Soberanía” en la República Dominicana. La iniciativa recibió el respaldo unánime de la Comisión Permanente de Cultura del Senado.

Como parte de esas conmemoraciones, el Senado celebró una sesión extraordinaria en el Museo Ramón Cáceres de Moca, con la participación de senadores de las 32 provincias del país, en un acto de homenaje a los patriotas que protagonizaron la gesta.

Moca, la Villa Heroica

Hoy, 2 de mayo de 2026, Moca conmemora el 165 aniversario del Grito. La ciudad que se ganó el título de “Villa Heroica” recuerda a sus mártires con la misma convicción con que aquellos hombres tomaron las armas: la soberanía no se negocia, no se regala, no se entrega.

En un país que celebra su independencia el 27 de febrero, el 2 de mayo es un recordatorio de que esa independencia no fue un hecho consumado de una vez y para siempre. Fue, y sigue siendo, algo que se defiende, a veces con la vida.

Como lo hicieron Contreras, Germosén, Reyes y los demás mocanos que, un día como hoy hace 165 años, eligieron la dignidad sobre la sumisión.

Abraham Marmolejos Periodista, docente y estratega de comunicación, con experiencia en medios digitales, periodismo de investigación y creación de contenido. Ver más