La Unidad de Captura de Prófugos, Rebeldes y Condenados del Ministerio Público (Ucaprec) arrestó a Joan Fernando González Contreras, imputado en el caso de presunta estafa inmobiliaria vinculado al proyecto West Side Residences Punta Cana, de la constructora Grupo Paceo. La detención se realizó con apoyo de la Interpol y en las próximas horas el imputado comparecerá ante la Coordinación de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, donde se le solicitará una medida de coerción.

Un proyecto que nunca existió

El caso tiene su origen en una negociación iniciada el 21 de octubre de 2019, cuando Holger Ariosto León Rivas comenzó a realizar pagos a la constructora Paceo para la adquisición de una villa en el proyecto West Side Residences Punta Cana, valorada en US$ 110,000 y pagadera en un plazo de dos años.

León Rivas realizó varios desembolsos mediante transferencias bancarias: primero US$ 5,900, luego US$ 5,000 como abono para el inicio del proyecto y posteriormente US$ 1,817 adicionales. Durante ese período, la constructora le enviaba videos del avance de las obras y comprobantes de pago.

En octubre de 2021, los videos dejaron de llegar. También los recibos. Ante la falta de respuesta, León Rivas envió a un amigo a verificar el estado del proyecto en el lugar, quien le reportó que le mostraron una villa que presuntamente era la negociada, por lo que continuó realizando pagos. Sin embargo, cuando sus abogados se trasladaron a verificar el proyecto directamente, la conclusión fue contundente: el proyecto no existe.

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La querella y la orden de arresto

El 3 de julio de 2024, León Rivas interpuso una querella formal ante el Ministerio Público contra el Grupo Paceo LLC y González Contreras, invocando el artículo 405 del Código Penal Dominicano, que tipifica y sanciona el delito de estafa.

La Ucaprec, encabezada por la procuradora fiscal Andry De Los Santos, ejecutó la Orden Judicial de Arresto No. 2025-AJ0007854, emitida por el juez Rigoberto Sena Ferreras, del Octavo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional. La participación de la Interpol en el operativo fue determinante para concretar la detención.

El proceso entra ahora en la fase de medidas de coerción. El juez de instrucción deberá determinar si González Contreras permanece en prisión preventiva o bajo otra figura legal mientras avanza la investigación formal.

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