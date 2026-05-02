Incautan 1.5 millones de medicamentos sin registro sanitario en Espaillat

Un operativo simultáneo encabezado por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), el CECCOM y la DIGEMAPS decomisó 1.5 millones de unidades de medicamentos que eran almacenados y presuntamente preparados para su venta sin el registro sanitario correspondiente, en dos establecimientos intervenidos en San Víctor, provincia Espaillat.

Las autoridades ejecutaron allanamientos en un comercio identificado como “Osiris Variedades” y en otro establecimiento sin nombre comercial, en coordinación con el Ministerio Público de la provincia.

De acuerdo con la información oficial, los productos estaban acopiados en 55 fundas negras de gran capacidad, un método de almacenamiento que —más que una operación formal de distribución farmacéutica— apunta a un circuito de comercio irregular.

Qué se incautó y por qué es relevante

El decomiso incluye medicamentos sin registro sanitario, una condición que impide verificar de forma confiable procedencia, condiciones de conservación, fecha de vencimiento y control de calidad. En términos de salud pública, ese vacío regulatorio es el principal riesgo: no solo por la posibilidad de falsificación, sino por el daño que puede causar un fármaco mal conservado o fuera de especificación.

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Las autoridades estimaron el valor del cargamento en RD$ 31 millones, cifra que sugiere un volumen de negocio capaz de alimentar una red de ventas por fuera del canal farmacéutico autorizado.

Investigación y sometimientos: lo que falta por aclarar

Las instituciones informaron que los responsables fueron puestos a disposición de la justicia y que la investigación continúa. Sin embargo, el elemento clave —y aún no explicado— es la trazabilidad: cómo llegaron esos medicamentos a manos de intermediarios, si provienen de contrabando, desvíos desde cadenas de distribución o falsificación, y a qué mercados estaban dirigidos.

Marco legal citado por las autoridades

El operativo se sustentó en presuntas violaciones a la Ley 17-19 sobre comercio ilícito, la Ley General de Aduanas 168-21 y el Código Tributario, normas que suelen invocarse en casos donde se combinan riesgo sanitario y evasión.

Un problema recurrente: decomisos previos y persistencia del mercado ilegal

Este caso en Espaillat se suma a otros operativos reportados en el país. En junio de 2025, por ejemplo, el Ministerio Público y el CECCOM realizaron allanamientos en Salcedo (Hermanas Mirabal) y confiscaron medicamentos vencidos, falsificados y muestras médicas, con apoyo técnico de DIGEMAPS.

Más recientemente, durante la Semana Santa de 2026, las autoridades reportaron decomisos masivos de artículos ilícitos a nivel nacional, incluyendo decenas de miles de unidades de medicamentos sin garantías de calidad

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