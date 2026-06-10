Miembros del Ejército de la República Dominicana decomisaron un cargamento de madera ilícita en San Juan de la Maguana y, en un operativo separado realizado en la provincia de Valverde, interceptaron a 35 ciudadanos haitianos en condición migratoria irregular, informaron este martes las autoridades militares.

En un primer operativo, efectivos del Ejército detuvieron un camión que transportaba de forma irregular 125 postes de cambrón, sin la documentación exigida por las autoridades del Ministerio de Medio Ambiente.

La intervención se realizó durante un patrullaje en la autopista Duarte, a la altura del municipio de Esperanza, provincia de Valverde, donde los soldados interceptaron el vehículo Daihatsu V118L-HY, de color rojo, que se dirigía hacia Navarrete con un perfil sospechoso.

El camión era conducido por Daniel Antonio Ferreira Gómez y tenía como acompañante a Yordis José Fernández Ferreira. Durante la inspección, los militares hallaron ocultos entre pacas de paja 125 postes de cambrón, sin permiso para su transporte ni comercialización.

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Tanto los ciudadanos detenidos como el camión, la mercancía ocupada y los demás objetos retenidos fueron trasladados a la sede de la Cuarta Brigada de Infantería del Ejército, donde permanecen bajo custodia para los fines legales correspondientes.

Apresan indocumentados en San Juan de la Maguana

Una patrulla militar de la misma institución interceptó a 35 haitianos en condición migratoria irregular durante un operativo realizado en una zona montañosa del paraje Jorgillo, en el municipio de El Cercado, provincia San Juan de la Maguana.

Los militares interceptaron al grupo mientras descendía por rutas montañosas procedentes de las zonas de Hondo Valle y Calimete. De acuerdo con el informe militar, entre los detenidos figuran 31 hombres, tres mujeres y una menor de edad, todos sin la documentación requerida para permanecer legalmente en territorio dominicano.

En un comunicado de prensa, la institución informó que los extranjeros se desplazaban con la intención de llegar a otras ciudades por rutas alternas, para evadir los controles establecidos por las autoridades en esa zona.

Los detenidos fueron trasladados a la Fortaleza La Estrelleta, donde permanecieron bajo custodia militar antes de ser entregados a la Dirección General de Migración (DGM) para los procedimientos legales correspondientes.

El Ejército de la República Dominicana mantiene operativos permanentes de vigilancia e interdicción, como parte de las acciones orientadas a fortalecer la seguridad fronteriza.