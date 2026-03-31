Miembros del Ejército de República Dominicana (ERD) incautaron dos cargamentos de cigarrillos durante operativos realizados en las provincias Valverde y San Juan de la Maguana. Además, en Montecristi, personal militar de la misma institución detuvo a 65 ciudadanos haitianos que intentaban ingresar de manera irregular al país.

En un operativo de inteligencia realizado la madrugada de este domingo, tropas del Ejército incautaron un cargamento de 220,000 cigarrillos de origen extranjero durante una intervención en la provincia de Valverde, según informaron las autoridades militares.

El decomiso se logró luego de una intensa persecución a una camioneta RAM 1500, color blanco, modelo 2017. El conductor, al percatarse de la presencia militar, intentó darse a la fuga, iniciando una persecución que se prolongó por varios minutos. Finalmente, el individuo optó por abandonar el vehículo en la zona de Loma de Guayacanes, logrando escapar a pie y llevándose consigo las llaves de la camioneta.

Durante la inspección del vehículo, los militares revisaron tanto el interior como la parte trasera. En este proceso, lograron localizar un total de mil cien (1,100) paquetes de cigarrillos marca Capital, lo que equivale a aproximadamente doscientas veinte mil (220,000) unidades. Los productos estaban distribuidos en distintos compartimentos del vehículo.

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Las autoridades señalaron que tanto el vehículo como los cigarrillos decomisados permanecen bajo resguardo militar en las instalaciones de la Cuarta Brigada de Infantería del ERD, a la espera de los procedimientos legales correspondientes.

Incautación en San Juan de la Maguana

En otro operativo dirigido a combatir el tráfico ilegal de mercancías provenientes de Haití, efectivos del Ejército arrestaron a dos personas presuntamente vinculadas al contrabando de cigarrillos de origen extranjero, durante una intervención realizada en San Juan de la Maguana.

La detención se produjo cuando militares del 12.º Batallón de Montañeros, asignados al puesto de control de Bohechío, interceptaron a Freylin Rodríguez Mora y Oliver Manuel Pérez Rodríguez, quienes transportaban 74 paquetes de cigarrillos marca Capital, introducidos al país de manera ilegal.

De acuerdo con el informe de las autoridades militares, la mercancía estaba oculta en compartimentos acondicionados detrás de la parrilla frontal y bajo el asiento trasero de un vehículo Nissan, color gris.

Los detenidos, así como el vehículo y la mercancía incautada, fueron trasladados bajo custodia militar a la Fortaleza General José María Cabral, donde serán presentados ante el Ministerio Público para los fines legales correspondientes.

Detenidos 65 migrantes indocumentados

En el marco de operativos realizados en distintas comunidades de la provincia de Montecristi, efectivos del ERD detuvieron a 65 ciudadanos haitianos en condición migratoria irregular.

Las operaciones fueron ejecutadas por miembros del S-2 y soldados uniformados asignados a los puestos de control militar de Mangá, en el municipio de Guayubín, y Hatillo Palma, como resultado de labores de patrullaje en sus respectivas áreas de responsabilidad.

En un primer operativo, en el cerro de la comunidad Cerro Gordo, municipio de Guayubín, los militares interceptaron a 33 ciudadanos haitianos que se desplazaban por una zona boscosa. El grupo estaba compuesto por 27 hombres, cinco mujeres y un menor de edad, quienes transitaban sin documentación válida en territorio dominicano.

En una segunda operación, en el distrito municipal de Hatillo Palma, fueron detenidos otros 32 migrantes haitianos, todos hombres, sorprendidos caminando por la orilla de un canal de riego.

Según el Ejército, los extranjeros intentaban evadir los controles de seguridad implementados en la zona, pero fueron interceptados durante el patrullaje. Los detenidos fueron trasladados bajo custodia militar a distintas dependencias del ERD para, posteriormente, ser entregados a la Dirección General de Migración (DGM).