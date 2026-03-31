La Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) lanzó el operativo “Seguridad y Prevención, Semana Santa Conciencia por la Vida 2026”, con un despliegue nacional orientado a reducir siniestros viales durante el incremento de desplazamientos típico del feriado.

El anuncio fue realizado por el coronel Rafael Tejeda Baldera, vocero de la institución, quien habló en nombre del director de Digesett, el general Pascual Cruz Méndez, y remarcó que la Semana Santa “representa recogimiento, reflexión y encuentro familiar”, pero también “un incremento significativo en la movilidad” hacia distintas zonas del país, lo que obliga a “redoblar esfuerzos para preservar la vida y la seguridad de todos”.

Según detalló Tejeda Baldera, Digesett coordinó el plan junto a las instituciones que integran el Centro de Operaciones de Emergencia (COE), con un “amplio dispositivo de prevención, regulación y asistencia vial” enfocado en reducir “al mínimo los siniestros viales, las lesiones y las pérdidas humanas”.

Para la ejecución del operativo, la entidad dispuso de 2.398 agentes a nivel nacional, destinados al fortalecimiento preventivo en puntos de alto desplazamiento vehicular. Además, se desplegarán 641 vehículos, incluyendo 454 motocicletas, 151 camionetas, 29 grúas, 6 camiones y un petibón, de acuerdo con la información ofrecida por el vocero.

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El plan también prioriza la vigilancia en 193 zonas críticas identificadas a nivel nacional, donde “históricamente se registra mayor flujo vehicular e incidencias”. En esos tramos se reforzará la presencia operativa, la regulación del tránsito y acciones preventivas para garantizar “desplazamientos seguros”.

Entre las medidas tecnológicas, Tejeda Baldera destacó la integración de esas zonas críticas con la plataforma de navegación Waze, de modo que los conductores que utilicen la aplicación reciban una alerta al ingresar a un punto de riesgo, con la exhortación a reducir la velocidad.

No obstante, el vocero subrayó que el resultado del operativo dependerá en gran medida de la conciencia ciudadana. Por eso llamó a respetar las señales de tránsito, evitar el consumo de alcohol al conducir, usar el cinturón de seguridad y el casco protector en motocicletas, además de actuar “con prudencia y responsabilidad”.

“Nuestro objetivo es claro y contundente: cero accidentes, cero lesionados, cero muertes en las vías”, concluyó Tejeda Baldera, al reafirmar el compromiso institucional de “servir y proteger para salvar vidas”.