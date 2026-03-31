Con un llamado a priorizar la vida y “volver a casa seguro”, el director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), Juan Manuel Méndez, encabezó el lanzamiento del operativo especial por el asueto de Semana Santa, un despliegue nacional que reúne a decenas de instituciones y que, según anunció, movilizará 51,232 colaboradores desde el jueves a las 2:00 de la tarde.

Méndez sostuvo que para el COE y para el presidente Luis Abinader es “sumamente importante” que las entidades del Gobierno trabajen “al unísono” para prevenir situaciones lamentables durante el feriado. En ese marco, definió la hoja de ruta del operativo en tres etapas: persuasión, prevención y, como último recurso, organización de la respuesta.

“El interés del superior gobierno es que no ocurra ningún tipo de situación que lamentar”, dijo, al tiempo que recordó que, si ocurre un siniestro, habrá equipos listos para asistir “de manera inmediata” en carreteras y puntos críticos.

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Un operativo con decenas de instituciones

En su intervención, Méndez agradeció la presencia de autoridades y enumeró a las instituciones que integran la operatividad del COE, entre ellas Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Cuerpos de Bomberos, Salud, Defensa Civil, Cruz Roja, así como el Seguro y el Plan Social, además de otras dependencias vinculadas a la atención prehospitalaria y la coordinación de emergencias.

También destacó el rol de la prensa como parte de la cobertura y sensibilización del operativo. “Fue un gran reto traer a los medios (…) La gente me decía: ‘Méndez, te estás volviendo loco, no van a ir’. Y yo le dije: ‘No se preocupen, que esa gente trabajan igual que yo’”, expresó entre risas, resaltando que muchos periodistas han acompañado durante años las emergencias en el país.

Cifras del despliegue

Méndez detalló el inventario de recursos que estarán disponibles durante el operativo. De acuerdo con su recuento, se desplegarán:

637 ambulancias

27 embarcaciones

3 helicópteros , dispuestos por el Ministerio de Defensa y bajo control operacional del COE para supervisión en las principales vías y respuesta ante siniestros

, dispuestos por el Ministerio de Defensa y bajo control operacional del COE para supervisión en las principales vías y respuesta ante siniestros 47 autobuses de la ONSA

327 unidades de respuesta inmediata (URIs)

3,451 puestos de socorro

57 puestos de grúas

25 talleres móviles

9 centros de comando regionales

25 centros para atención de niños y niñas extraviados

27 dispositivos de protección y asistencia vial

El director del COE remarcó que este despliegue busca acompañar a la población en carreteras y zonas de alta circulación, en un período en el que tradicionalmente se incrementan los traslados familiares y, con ellos, los riesgos viales.

Tres lanzamientos en rutas clave

Como parte de la estrategia de sensibilización, Méndez informó que el operativo se lanzará desde tres puntos del país, con actividades encabezadas en vías de alta circulación: Autopista Duarte (primer día), la circunvalación de Baní (al día siguiente) y el peaje de Las Américas (jueves), en un esfuerzo por acercar el mensaje preventivo directamente a los conductores.

El objetivo, dijo, es “llevar esta sensibilización” a la población y reiterar que cuentan con el acompañamiento de las instituciones del Estado durante el feriado.

Protección de menores y consumo de alcohol

Uno de los ejes que Méndez subrayó con mayor énfasis fue la protección de los menores de edad, particularmente frente a la ingesta de bebidas alcohólicas. Indicó que el COE trabajará este tema junto con el Ministerio de la Mujer, el Servicio de Salud y el Defensor del Pueblo, además del Ministerio Público.

“El daño que se le produce a un niño, a una niña, cuando ingiere alcohol, solamente los médicos y las familias saben lo que sufren esos niños y las secuelas que quedan en ellos”, advirtió. En esa línea, sostuvo que se actuará con mayor firmeza: los padres o tutores podrían ser llevados ante la justicia si, por negligencia, irresponsabilidad o porque lo propician, permiten que un menor resulte afectado por consumo de alcohol.

“La mejor Semana Santa es regresar a casa”

En un tono marcado por referencias religiosas propias de la conmemoración, Méndez afirmó que lo que se recuerda en la Semana Mayor es la “pasión, muerte y resurrección” de Jesucristo, y llamó a fortalecer la familia y a asumir conductas responsables.

“No hay mejor Semana Santa que el retorno a nuestras casas”, insistió, al cerrar su intervención con agradecimientos a las instituciones participantes y un mensaje de bendición para la ciudadanía.