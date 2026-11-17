El presidente de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), Eduardo Hidalgo, acudió este martes al Congreso Nacional para solicitar a los legisladores que modifiquen el proyecto de Presupuesto General del Estado de 2027 y garanticen la asignación del 4 % del producto interno bruto (PIB) a la educación preuniversitaria, pero advirtió que que el gremio no descarta un plan de lucha en caso de que no sea aprobada dicha partida.

Hidalgo explicó que la propuesta del Poder Ejecutivo contempla RD$ 365,570.4 millones para el sector, mientras que, de acuerdo con los cálculos del gremio, deberían asignarse RD$ 383,784.1 millones para alcanzar el 4 % del PIB estimado para el próximo año. La diferencia asciende a RD$ 18,213.7 millones.

"Este voto es muy necesario. Ni siquiera da para mejorar la cobertura y las condiciones sanitarias de los centros educativos, que solo para este último se requieren unos RD$22,000 millones", manifestó el dirigente magisterial durante su visita a la sede legislativa.

El presidente de la ADP sostuvo que los recursos contemplados en el proyecto no responden a las necesidades de las escuelas públicas. Afirmó que cientos de miles de menores de edad todavía carecen de aulas, maestros y servicios sanitarios adecuados.

Como sustento de su reclamo, citó el artículo 63.10 de la Constitución, relativo al financiamiento estatal de la educación, y la Ley 1-12, que establece la Estrategia Nacional de Desarrollo y contempla el incremento progresivo de la inversión en ese sector.

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También denunció que entre 2022 y 2025 dejaron de ejecutarse RD$ 41,537 millones de los recursos aprobados para educación.

"Al disminuir el presupuesto de la escuela pública, se viola la Constitución y se lesionan los derechos fundamentales de los hijos e hijas de la familia trabajadora y humilde de la República Dominicana", expresó.

Hidalgo llamó a los congresistas a revisar el proyecto presupuestario y elevar la partida para educación preuniversitaria hasta los RD$383,784.1 millones que, según la ADP, corresponden al 4 % del PIB proyectado.

Hidalgo espera que exclusión del 4 % sea un error

Al ser preguntado sobre la ausencia de la asignación completa del 4 % en el proyecto de presupuesto, Hidalgo dijo que no encuentra una explicación para que el Poder Ejecutivo haya presentado una propuesta que no contemple ese porcentaje.

"Una gente que incluso nos acompañó con la sombrilla amarilla (Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados), no sé, tal vez le cogió el sueño y no vio eso. No hay explicación alguna, tal vez hubo un error en los cálculos", comentó.

El dirigente hizo referencia a las movilizaciones sociales que reclamaron la asignación del 4 % del PIB a la educación, identificadas por el uso de sombrillas amarillas.

Hidalgo manifestó que confía en que la situación será corregida y atribuyó la omisión a un posible error.

«Yo sé que él es un tipo muy avezado, lúcido, y que eso se va a corregir. Pienso que es un error. Viniendo de él, pues pienso que es un error», agregó.

ADP no descarta movilizaciones ante falta de respuesta

Durante el encuentro con la prensa, Hidalgo también fue cuestionado sobre las paralizaciones de docencia convocadas por el gremio y las acciones que emprendería si el Congreso no acoge su solicitud.

El dirigente respondió que la huelga no es el único mecanismo de protesta de la organización y que procuran agotar otras alternativas antes de suspender las clases.

"La ADP no solamente se centra en un método de lucha de la paralización. Incluso ustedes saben que en la Constitución se reconoce el derecho a la protesta y a la huelga", señaló.

Entre las acciones que contempla el gremio mencionó vigilias, encendidos de velas, bocinazos y jornadas de protesta en los centros educativos sin interrumpir la docencia.

No obstante, advirtió que, si no reciben respuesta, podrían trasladar las movilizaciones a la explanada del Congreso Nacional, inicialmente con maestros de la capital y posteriormente con representantes del magisterio de todo el país.

«La huelga es el último recurso», reiteró Hidalgo, quien dijo confiar en que los legisladores atenderán el reclamo y no será necesario llegar a ese escenario.