En la ruta que conecta las provincias de Dajabón y Puerto Plata

La Dirección General de Migración (DGM) anunció este sábado la detención de dos de sus colaboradores, sorprendidos en flagrante delito mientras transportaban a 22 ciudadanos haitianos en situación migratoria irregular a bordo de vehículos oficiales de la institución.

La operación fue el resultado de aproximadamente un mes de vigilancia e inteligencia interna sobre la ruta que conecta las provincias de Dajabón y Puerto Plata, una de las más activas en el tránsito de migrantes irregulares hacia el interior del país.

Una red interna que operaba con recursos del Estado

Las detenciones no fueron producto de un hallazgo fortuito. Según informó la propia DGM en un comunicado de prensa difundido este sábado, unidades especializadas de inteligencia y control migratorio llevaban aproximadamente un mes rastreando a los dos colaboradores, tras identificar un patrón de conducta que resultaba "incompatible con las funciones y responsabilidades asignadas a los servidores públicos involucrados".

La investigación permitió recopilar evidencias y establecer labores de vigilancia que culminaron con la captura en flagrante delito: los dos agentes movilizaban a los 22 extranjeros utilizando vehículos pertenecientes al propio organismo estatal encargado de controlar la migración irregular en el país.

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El hecho reviste una gravedad particular no solo por la naturaleza del delito —que encuadra en las figuras del tráfico ilícito de migrantes previstas en la Ley 137-03— sino porque los implicados habrían aprovechado la cobertura institucional que les otorgaban sus uniformes, credenciales y vehículos oficiales para facilitar el traslado de personas en situación irregular.

Lo que la DGM no dijo

La institución no reveló las identidades de los detenidos ni precisó los cargos que ocupaban dentro del organigrama institucional, lo que impide evaluar el nivel de acceso que tenían a recursos, rutas e información sensible.

Tampoco informó si existe la posibilidad de que otros colaboradores estuvieran involucrados en la red. La ausencia de estos datos contrasta con el tono enérgico del comunicado oficial, en el que la DGM calificó el hecho como "una grave violación a los principios que rigen la institución" y reiteró que "mantiene una política de cero tolerancia frente a los actos de corrupción, tráfico ilícito de migrantes y cualquier conducta que comprometa la integridad, la transparencia y la seguridad del sistema migratorio nacional".

En mayo de 2026, un inspector de la DGM destacado en el Aeropuerto Internacional de Las Américas fue arrestado por exigir sobornos a turistas extranjeros, en un caso que también quedó registrado en cámaras de vigilancia.

Un contexto de operativos masivos y presión institucional

El arresto se produce en medio de una ofensiva sostenida de la DGM contra la migración irregular. Solo en la semana del 12 al 14 de junio, la institución deportó a 3.206 extranjeros indocumentados por los pasos fronterizos, y el lunes 15 de junio detuvo a 1.233 personas en la región Este del país.

El Ejército, por su parte, ha intensificado los operativos con apoyo de drones en Dajabón y Montecristi, donde en los últimos días interceptó a más de 70 haitianos en distintos puntos de la frontera.

El 18 de junio, soldados del destacamento ERD Mangá retuvieron otro vehículo que transportaba ilegalmente a 14 extranjeros en Guayubín, dos de ellos escondidos en el baúl.

La DGM promete colaborar con el Ministerio Público

La Dirección General de Migración indicó que colaborará "plenamente" con el Ministerio Público y los organismos de investigación para que los responsables sean sometidos a la justicia.

Asimismo, sostuvo que el caso evidencia el "fortalecimiento de los mecanismos internos de supervisión, control y depuración institucional".

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