El diputado y miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Danilo Díaz, afirmó que el desfalco en el Seguro Nacional de Salud (SENASA) constituye el mayor escándalo de corrupción en la historia de la República Dominicana, no solo por el monto involucrado, sino por la “crueldad” de haber jugado con la salud de la población.

¨La población se encuentra espantada ante la magnitud de los hechos¨, expresó durante una entrevista en el programa “Toque Final”, conducido por el periodista Julio Martínez Pozo y transmitido por Antena 7.

Fiscales Wilson Camacho y Mirna Ortiz

El legislador citó las declaraciones del magistrado Wilson Camacho y de la doctora Mirna Ortiz, señalando que el caso resulta profundamente impactante para toda la sociedad dominicana.

Enfatizó que se ha jugado con la salud de los dominicanos, condenado a la muerte a muchos, que todavía está por verse, y la dimensión del mismo ¨todavía no la sabemos¨.

Consideró, además, que el avance del caso no se debió a una acción espontánea de las autoridades, sino a la presión social y al trabajo de la prensa.

“Nosotros realmente creemos que fue la sociedad la que obligó a que este caso se hiciera, sobre todo las investigaciones periodísticas. A pesar del esfuerzo que hizo el presidente de la República por negarlo y las autoridades, no hubo de otra que hacer lo correcto”, manifestó el dirigente peledeísta.

Asimismo, criticó duramente la actuación del Ministerio Público frente a los casos de corrupción, porque ha sido inactivo en ese tema, según su opinión.

¨Ya en los estudios que se están haciendo, cuando se preguntan sobre la corrupción, aparece este como campeón de la corrupción, el gobierno del Partido Revolucionario Moderno” señaló.

Afirmó que las irregularidades se han presentado en una gran cantidad de instituciones del Estado, sin que existieran consecuencias.

Danilo Díaz sostuvo que durante años muchos funcionarios actuaron con la sensación de impunidad.

“Realmente lo que hacía era que se sentían infalibles, se sentían con el derecho a hacerla, porque nunca pasaba nada. Ese comportamiento durante estos cinco años del Ministerio Público de no actuar con ningún caso que fuera desde el gobierno era lo que hacía que muchos creyeran que tenían una patente de corzo para realizarla”.

Al ser cuestionado sobre las causas de la corrupción, Díaz apuntó directamente a las ambiciones desmedidas.

