El pleno de la Cámara de Diputados aprobó este miércoles 7 de enero, en segunda lectura y con el voto de la mayoría oficialista del Partido Revolucionario Moderno (PRM), el proyecto de ley que actualiza el marco legal de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y crea el Sistema Nacional de Inteligencia.

La iniciativa contó con la oposición de los legisladores del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), la Fuerza del Pueblo (FP) y Alianza País (AlPaís).

La pieza legislativa, que había sido sancionada el año pasado previamente por el Senado de la República, deberá regresar ahora a la cámara alta tras las modificaciones introducidas por la Comisión Permanente de Defensa de la Cámara de Diputados, órgano que tuvo a su cargo el análisis del proyecto.

El presidente de dicha comisión, el diputado Rafael Bueno, aseguró que el proyecto fue objeto de la apertura necesaria para el debate y que las modificaciones realizadas procuran fortalecer “las capacidades del Estado sin poner en riesgo la seguridad nacional ni afectar las labores de los distintos organismos de inteligencia".

Desde la oposición, el diputado Danilo Díaz, del PLD, aclaró que no existe una oposición a la modernización ni a la regulación del sistema de inteligencia del Estado, pero advirtió que el proyecto contiene disposiciones “muy abiertas y subjetivas” que otorgan amplios márgenes de discrecionalidad a la DNI en aspectos sensibles como la libertad de expresión, el derecho al tránsito, la vida privada y el debido proceso.

Asimismo, señaló la ausencia de mecanismos de control y contrapeso desde el Congreso Nacional, como ocurre en otros países, donde los organismos de inteligencia rinden cuentas periódicamente ante comités legislativos especializados.

También expresó preocupación por el posible despojo de atribuciones a la Dirección General de Migración en cuanto al tratamiento a los extranjeros.

En representación de la FP, el diputado Carlos de Pérez manifestó que su bancada no respaldó el proyecto al considerar que, aunque ha sido mejorado, aún permite altos niveles de discrecionalidad a los organismos de seguridad del Estado y no garantiza adecuadamente la protección de los derechos fundamentales de la ciudadanía.

A diferencia del PLD, que votó en contra del proyecto, los diputados de la Fuerza del Pueblo se abstuvieron de votar, reiterando una táctica recurrente en el Congreso Nacional para evitar fijar posición en temas controversiales.

Ante las críticas de la oposición, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, sostuvo que el Estado “debe contar con normas que garanticen su seguridad nacional”, sin referirse de manera específica a las observaciones planteadas por los partidos opositores.

