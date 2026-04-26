Desde este lunes 27 de abril, la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG) pondrá en marcha la Semana de la Ética 2026, con un programa que supera las 520 actividades simultáneas a nivel nacional.

La iniciativa, que se extiende hasta el 29 de abril, no se limita a actos protocolares: incluye el lanzamiento de una nueva política de debida diligencia alineada con estándares de la OCDE, la entrega del Premio Nacional de Periodismo de Datos en su séptima edición y el reconocimiento a instituciones públicas destacadas en transparencia de datos abiertos.

El programa de actividades abarca capacitaciones, talleres, charlas y conferencias dirigidas a servidores públicos, estudiantes, docentes y ciudadanía en general. También contempla la firma de un pacto de educación por la integridad, orientado a comprometer al sector educativo con la promoción de valores éticos desde las aulas.

La amplitud del operativo —más de medio millar de actividades distribuidas en todo el territorio nacional— refleja una escala de movilización institucional inusual para este tipo de iniciativas en el país.

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Sin embargo, la efectividad de estas jornadas dependerá, como en ediciones anteriores, de si logran trascender el formato de evento y traducirse en cambios concretos en la cultura organizacional del Estado.

Premio Nacional de Periodismo de Datos: séptima edición

Uno de los momentos centrales de la semana será la entrega de la 7.ª edición del Premio Nacional de Periodismo de Datos, impulsado por la propia DIGEIG.

El reconocimiento está dirigido a periodistas en ejercicio que hayan desarrollado reportajes, investigaciones, infografías o trabajos multimedia sustentados en datos cuantitativos y cualitativos provenientes de fuentes oficiales del Estado dominicano.

La iniciativa apunta a incentivar un periodismo más riguroso y basado en evidencia, en un contexto en que el uso de datos abiertos sigue siendo una práctica incipiente en la prensa dominicana. La convocatoria no distingue formato ni soporte, lo que abre el espectro a nuevas narrativas digitales.

Datos abiertos: reconocimiento a las instituciones más transparentes

Durante la semana también se reconocerá a las instituciones públicas que alcanzaron la calificación máxima de cinco puntos en el apartado de datos abiertos dentro de los mecanismos de evaluación institucional de la DIGEIG.

El criterio de selección incluye no solo el cumplimiento técnico de los estándares, sino también la pertinencia de los datos publicados respecto a las funciones de cada entidad.

Este reconocimiento cobra relevancia en un momento en que la DIGEIG ha venido consolidando una nueva arquitectura institucional de integridad y transparencia (República Dominicana alcanzó 82 puntos en transparencia presupuestaria) con reformas normativas y modernización tecnológica como ejes centrales.

Debida diligencia: un enfoque preventivo con sello OCDE

Quizás el elemento de mayor alcance estructural de esta semana sea la presentación de la Política de Debida Diligencia, un instrumento que introduce un enfoque preventivo basado en riesgos, diseñado en coordinación con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

La política busca fortalecer las capacidades de las Comisiones de Integridad Gubernamental y Cumplimiento Normativo (CIGCN) y de los Oficiales de Integridad en cada institución. Para ello, se apoya en cuatro herramientas: la Política Estándar de Debida Diligencia, la Guía de Gestión de Riesgos Conductuales, el Manual del Evaluador Técnico y una Plataforma Digital Nacional de Seguimiento.

La DIGEIG ya había dado pasos en esta dirección: en agosto de 2025 inició el proceso electoral de más de 100 Comisiones de Integridad a nivel nacional, y en febrero de 2026 reforzó su coordinación con la Procuraduría ante denuncias de corrupción administrativa.

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