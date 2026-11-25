Cada 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, una fecha que tiene su origen en la historia dominicana y en la lucha de organizaciones feministas de América Latina y el Caribe.

La jornada recuerda el asesinato de las hermanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, ocurrido el 25 de noviembre de 1960 por órdenes de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo. Las tres mujeres participaban en la oposición al régimen y su muerte se convirtió en un símbolo de resistencia frente a la violencia política contra las mujeres.

Sin embargo, la fecha no adquirió reconocimiento internacional inmediatamente después del crimen. Fue el movimiento feminista latinoamericano el que impulsó su conmemoración en 1981, casi dos décadas después, y posteriormente las Naciones Unidas la incorporaron a su calendario oficial en 1999.

¿Por qué se eligió el 25 de noviembre?

La elección de la fecha se produjo durante el Primer Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, celebrado en Bogotá, Colombia, del 18 al 21 de julio de 1981.

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En ese encuentro participaron más de 200 mujeres de distintos países y organizaciones, que compartieron experiencias sobre las diferentes formas de violencia contra las mujeres: asesinatos, violaciones, maltrato familiar, discriminación laboral, explotación sexual y persecución política, entre otras.

La escritora dominicana Ángela Hernández, quien formó parte de la delegación del país, relató en un artículo publicado por Acento que fue ella quien propuso el 25 de noviembre como fecha de conmemoración, en referencia al asesinato de las hermanas Mirabal.

Hernández recordó que consultó a las dominicanas que estaban cerca de ella antes de presentar la propuesta ante la asamblea. La iniciativa recibió el respaldo de las participantes.

La delegación dominicana estuvo coordinada por Magaly Pineda, reconocida por su trabajo en el movimiento feminista y fundadora del Centro de Investigación para la Acción Femenina (CIPAF).

¿Quiénes fueron las hermanas Mirabal?

Patria, Minerva y María Teresa Mirabal fueron tres dominicanas que se enfrentaron a la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo.

Las hermanas participaron en actividades de oposición al régimen y estuvieron vinculadas al Movimiento Revolucionario 14 de Junio. Por su actividad clandestina, Minerva utilizaba el nombre de "Mariposa", denominación que también se extendió a sus hermanas.

El 25 de noviembre de 1960, cuando regresaban de visitar a sus esposos, que estaban presos en Puerto Plata, fueron asesinadas junto con Rufino de la Cruz, quien conducía el vehículo en el que viajaban.

El crimen fue ejecutado por agentes del Servicio de Inteligencia Militar y presentado inicialmente como un accidente de tránsito. La muerte de las tres mujeres provocó indignación y se convirtió en uno de los hechos emblemáticos de la resistencia contra la dictadura.

Con el tiempo, las mariposas pasaron a representar la lucha de las mujeres por sus derechos y contra la violencia.

¿Cuándo la ONU reconoció el 25 de noviembre?

Aunque las organizaciones feministas ya conmemoraban la fecha desde 1981, el reconocimiento oficial de las Naciones Unidas llegó el 17 de diciembre de 1999.

Ese día, la Asamblea General aprobó la Resolución 54/134, mediante la cual proclamó el 25 de noviembre como Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer e invitó a los gobiernos, organismos internacionales y organizaciones sociales a realizar actividades para crear conciencia sobre el problema.

El reconocimiento se produjo después de que la ONU aprobara, en 1993, la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, mediante la Resolución 48/104.

Este instrumento define la violencia contra la mujer como todo acto basado en el género que pueda causar daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico, así como las amenazas, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto en el ámbito público como en el privado.

¿Qué se busca visibilizar cada 25 de noviembre?

El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer busca llamar la atención sobre las distintas formas de agresión y discriminación que afectan a mujeres y niñas, además de promover acciones para prevenirlas y garantizar protección a las víctimas.

La violencia no se limita a las agresiones físicas. También comprende la violencia sexual, psicológica, económica y política, así como otras manifestaciones que restringen la libertad y los derechos de las mujeres.

En República Dominicana, las primeras jornadas organizadas para visibilizar la violencia sexual, laboral, política y cultural contra las mujeres se realizaron en noviembre y diciembre de 1982, luego del encuentro feminista de Bogotá.

En 1997 fue promulgada la Ley 24-97 sobre Violencia Intrafamiliar, que incorporó disposiciones para sancionar distintas formas de violencia contra las mujeres y dentro de las familias.

La conmemoración del 25 de noviembre, por tanto, no se limita al recuerdo de las hermanas Mirabal. También representa una fecha para examinar las respuestas institucionales, las políticas de prevención y las condiciones que enfrentan las mujeres para vivir libres de violencia.

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