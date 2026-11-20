La mayoría de los participantes en las plataformas digitales de Acento considera que la gerencia de las Águilas Cibaeñas tomó la decisión correcta al despedir al dirigente Pipe Urueta, de acuerdo con los resultados de una encuesta publicada por este medio.

La consulta planteó la pregunta: ¿La gerencia de las Águilas tomó la decisión correcta al despedir a Urueta?. Los resultados reflejaron una mayor proporción de respuestas favorables a la destitución en las tres plataformas donde se realizó el sondeo: el portal de Acento, X e Instagram.

En el portal de Acento, el 81.82 % de los participantes respondió que sí estuvo de acuerdo con la decisión, mientras que el 15.91 % manifestó estar en desacuerdo.

En X, la opinión favorable alcanzó el 91.7 %, frente a un 8.3 % que consideró que la gerencia no tomó la decisión correcta. Esta plataforma registró el mayor porcentaje de respaldo a la salida del dirigente entre los resultados compartidos.

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Por su parte, en Instagram, el 78 % de los participantes estuvo de acuerdo con la destitución de Urueta, mientras que el 22 % expresó una opinión contraria. La encuesta registraba 55 respuestas al momento de su cierre.

Comentarios reflejan distintas posiciones sobre la destitución

Las opiniones expresadas en los comentarios de Instagram muestran que, aunque predominó el respaldo a la decisión de la gerencia, también hubo usuarios que cuestionaron que la responsabilidad por el desempeño del equipo recayera principalmente sobre el dirigente.

Algunos participantes consideraron que la destitución debió producirse antes, al entender que la gerencia tardó en tomar la decisión. Otros respaldaron la salida de Urueta y plantearon que el equipo necesitaba un cambio para mejorar su situación.

También hubo comentarios que defendieron al dirigente y señalaron que los jugadores debían asumir parte de la responsabilidad por los resultados. Entre esas opiniones, un usuario cuestionó que se atribuyeran al mánager todos los problemas del conjunto y sostuvo que la gerencia debía evaluar también el desempeño de los peloteros.

Otros comentarios apuntaron a que la decisión podía abrir una nueva etapa para el equipo, mientras algunos participantes manifestaron que el cambio llegó tarde.