Las autoridades colombianas arrestaron en Cali a César Augusto Rodríguez Severino, alias Dondy, de 55 años, señalado como integrante de la red de narcotráfico y lavado de activos desmantelada en República Dominicana mediante la Operación Rompeolas.

El Ministerio Público informó que la detención se produjo el jueves 19 de noviembre en el barrio Normandía, como resultado de la cooperación entre Interpol Santo Domingo, Interpol Bogotá y las autoridades migratorias colombianas.

Rodríguez Severino era requerido por la justicia dominicana mediante una notificación roja de Interpol, emitida el 19 de noviembre, en virtud de la orden de arresto 2026-AJ0100917, del 17 de noviembre, dictada por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de La Altagracia.

El imputado enfrenta cargos por asociación de malhechores, tráfico internacional de drogas y lavado de activos, según las autoridades dominicanas.

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De acuerdo con la investigación, Rodríguez Severino estaría vinculado a una estructura que recibía cargamentos de drogas procedentes de Colombia, a través de las costas de Bayahibe y Boca de Chavón, en La Altagracia. Desde territorio dominicano, los cargamentos eran trasladados hacia Puerto Rico, con Estados Unidos y Europa como destinos finales.

Al momento de su arresto, el dominicano estaba acompañado de Víctor Rosendo Alcántara Morillo, quien portaba un documento estadounidense, según el informe del Ministerio Público. La institución no precisó si este último también fue detenido o si enfrenta alguna investigación.

Operación Rompeolas: 21 detenidos y 65 allanamientos

La captura de Rodríguez Severino se produjo un día después de que el Ministerio Público y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) ejecutaran la Operación Rompeolas, mediante 65 allanamientos simultáneos en distintas localidades del país.

El operativo dejó 21 personas arrestadas y permitió ocupar vehículos, armas, dinero y propiedades que las autoridades vinculan con la organización investigada.

En el despliegue participaron más de 80 fiscales y unos 650 agentes de la DNCD y miembros de la Policía Nacional. Las intervenciones abarcaron las provincias La Altagracia, El Seibo y Duarte, además del Distrito Nacional y Santo Domingo Este.

Según las pesquisas, la organización recibía cargamentos de drogas procedentes de La Guajira, Colombia, y utilizaba lanchas rápidas tipo Go-Fast y embarcaciones de recreo para trasladarlos hacia Puerto Rico.

Las autoridades identificaron operaciones logísticas en los municipios de Higüey y Miches, desde donde presuntamente se coordinaban la recepción, almacenamiento y transporte de las sustancias narcóticas.

Entre los detenidos figuran Fausto Candelario Ortiz, conocido como Pacha o el Brother, señalado como supuesto cabecilla de la estructura, y Yovani Candelario Ortiz, alias Pachasito, Caco, Franklin o el Hombre, a quien los investigadores atribuyen la coordinación operativa.

También fueron arrestados Fernando de Jesús, alias Pepe o el Gordo; Diofrendy Reyes; Wander Núñez, conocido como Philips; Marcial Castillo, alias Chacabana o Shaky, y Willy Manuel Zorrilla Domínguez, conocido como Willy Pacha.

Asimismo, el Ministerio Público identificó entre los detenidos a María del Rosario, alias Belkis, y Cristian Candelario, conocido como Bebo Pacha, presuntamente vinculados a las operaciones de lavado de activos.

La investigación contó con cooperación jurídica internacional de Estados Unidos. El Ministerio Público informó que los bienes y valores ocupados forman parte de las acciones dirigidas a afectar la capacidad financiera y operativa de la organización.

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