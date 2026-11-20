El presidente Luis Abinader confirmó a Ernesto A. Bournigal Read como superintendente del Mercado de Valores para un segundo período de cuatro años, mediante el Decreto 825-26, emitido el 17 de noviembre de 2026.

Bournigal Read ocupa el cargo desde noviembre de 2022, cuando fue designado mediante el Decreto 696-22, del día 21 de ese mes. Su primera gestión concluye en noviembre de 2026, por lo que la nueva disposición le permitirá permanecer al frente del organismo regulador hasta 2030.

La ratificación se produce conforme al artículo 17 de la Ley 249-17, que establece que el superintendente es la máxima autoridad ejecutiva de la Superintendencia del Mercado de Valores y que su designación corresponde al presidente de la República por un período de cuatro años.

La Superintendencia del Mercado de Valores es el organismo encargado de regular y supervisar el mercado de valores dominicano. La Ley 249-17 la define como una entidad autónoma y descentralizada, con personalidad jurídica y autonomía administrativa, financiera y técnica.

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Con esta decisión, el Poder Ejecutivo mantiene al mismo funcionario al frente de la supervisión del mercado de valores para un nuevo período, sin que el decreto exponga otros motivos para su ratificación.

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