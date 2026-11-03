La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) decomisó 674 latas que simulaban contener habichuelas, pero que estaban rellenas de una sustancia que se presume es cocaína, durante un operativo en el Puerto Multimodal Caucedo, en Boca Chica.

La intervención, realizada a partir de informes de inteligencia, permitió detener a dos hombres dominicanos que trabajaban como choferes contratados para movilizar la carga.

Además de las latas, las autoridades incautaron un camión tipo cabezote, dos teléfonos celulares y varios documentos que serán examinados como parte de la investigación.

Intentaban enviar la carga a Portugal

El vocero de la DNCD, Carlos Devers, informó que el cargamento tenía como destino Portugal y que la intervención impidió que la sustancia saliera del país.

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"Según el manifiesto de la carga, el contenedor para exportación con parte de la carga contaminada sería embarcado desde el Puerto Multimodal de Caucedo con destino a Portugal, impidiendo las unidades operativas que la sustancia fuera sacada del país hacia Europa", precisó Devers.

Explicó que la sustancia estaba empaquetada herméticamente y cubierta con plástico transparente, papel aluminio y papel carbón, materiales que, según indicó, se utilizan para intentar evadir los controles de detección de las unidades caninas y los equipos de rayos X.

1 de 5 | Decomisan 674 latas con presunta cocaína en Caucedo y detienen a dos hombres. Foto: Ronny Cruz/Acento.com.do 2 de 5 | Decomisan 674 latas con presunta cocaína en Caucedo y detienen a dos hombres. Foto: Ronny Cruz/Acento.com.do 3 de 5 | Decomisan 674 latas con presunta cocaína en Caucedo y detienen a dos hombres. Foto: Ronny Cruz/Acento.com.do 4 de 5 | Decomisan 674 latas con presunta cocaína en Caucedo y detienen a dos hombres. Foto: Ronny Cruz/Acento.com.do 5 de 5 | Decomisan 674 latas con presunta cocaína en Caucedo y detienen a dos hombres. Foto: Ronny Cruz/Acento.com.do

La DNCD y el Ministerio Público aclararon que las marcas comerciales y las empresas fabricantes de los productos comestibles utilizados para ocultar la sustancia no tienen vinculación con el caso.

Las autoridades atribuyeron el hecho a una modalidad de sustitución y contaminación de carga consolidada, utilizada por redes de narcotráfico para intentar evadir la vigilancia en las terminales portuarias.

Investigación continúa

Los dos hombres detenidos permanecen bajo custodia del Ministerio Público y serán sometidos a la justicia por presunta violación de la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas.

Devers informó que las autoridades continúan inspeccionando otros contenedores para determinar si existen más cargas vinculadas con la operación.

"En este momento se siguen haciendo inspecciones a otros contenedores. Es una investigación que apenas inicia", manifestó.

Agregó que las 674 latas fueron enviadas al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), donde se extraerá la sustancia para determinar su composición y establecer el peso exacto del material incautado.