El ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, destacó la importancia de la educación artística en el sistema preuniversitario y anunció que la graduación de los estudiantes de secundaria en modalidad de artes será celebrada este año en el Teatro Nacional.

Durante un encuentro con representantes de la prensa, el funcionario afirmó que la formación artística constituye un componente esencial para el desarrollo integral de los estudiantes y defendió el fortalecimiento de esta oferta educativa dentro del sistema público.

“No es posible construir un ciudadano integral desde una visión de diferentes puntos de vista sin tomar en cuenta los aprendizajes que se logran y que se adquieren a través de las manifestaciones artísticas”, expresó.

De Camps señaló que existen distintas formas de enseñar y aprender, y sostuvo que el arte representa una herramienta valiosa para el proceso educativo.

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“Los chicos y las chicas pueden aprender escuchando una charla de su maestro, pero pueden aprender haciendo arte”, indicó.

El ministro explicó que el Ministerio de Educación ha respaldado el fortalecimiento de la modalidad artística en el nivel secundario y aseguró que más de cien centros educativos del país ofrecen actualmente esta opción formativa.

“Es muy probable que muchos dominicanos y dominicanas no sepan que cientos de escuelas secundarias en nuestro país, más de cien, ofrecen hoy una secundaria en modalidad de artes”, manifestó.

Según dijo, los estudiantes que cursan esta modalidad concluyen sus estudios con capacidades fortalecidas que contribuyen a su formación como ciudadanos.

Sin embargo, el funcionario no ofreció cifras detalladas sobre la cantidad exacta de planteles, la matrícula estudiantil beneficiada, la distribución geográfica de la oferta ni los recursos destinados a su funcionamiento.

Tampoco presentó datos sobre docentes especializados, infraestructura disponible o indicadores de desempeño de los estudiantes que cursan esta modalidad.

Agradece el trabajo de maestros

En el encuentro, De Camps agradeció el trabajo de maestros, técnicos docentes, madres y padres por su contribución al aprendizaje de los estudiantes, especialmente en el ámbito artístico.

Asimismo, informó que la ceremonia de graduación de los estudiantes de secundaria en modalidad de artes se realizará en el Teatro Nacional de Santo Domingo, donde los jóvenes tendrán la oportunidad de presentar al público los conocimientos y habilidades adquiridos durante su formación.

“Ellos mismos van a mostrarles sus aprendizajes”, expresó.

El funcionario explicó que el encuentro con la prensa fue organizado para ofrecer información sobre la modalidad artística y dar visibilidad a los estudiantes que culminan este año sus estudios en esa área.

“Creemos que es importante y que los chicos y las chicas que se gradúan este año en esa modalidad se merecen poder tener una atención especial”, concluyó.

Halley Antigua Periodista apasionada por temas tecnológicos, salud y sociales; me gusta ponerle rostro a los datos. Disfrutar de la cultura y el turismo ecológico. Ver más