La actriz y cantante dominicana Cecilia García Castillo, madre del ministro de Educación, exhortó a los medios de comunicación a dar mayor difusión a los logros del bachillerato en Comunicación de Artes y al trabajo que realizan estudiantes de distintas comunidades del país, tras afirmar que desconocía la magnitud de esa experiencia formativa.

García explicó que su acercamiento al Ministerio de Educación le permitió descubrir iniciativas que, dijo, ocurren “en todos los rincones de este país” y que no siempre llegan al conocimiento del público.

“Yo soy quien tiene que dar las gracias a quien me dio a mí esta oportunidad de poderme enterar de cuántas cosas maravillosas suceden”, expresó.

Relató que se sorprendió cuando le informaron sobre la existencia de un bachillerato especializado en Comunicación de Artes. “Me dio la gran nueva de que había un bachillerato en Comunicación de Artes. ¿Cómo? ¿Y cómo así?”, comentó, al recordar el momento en que conoció el programa y el impacto que le causó.

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La artista señaló que, tras asistir a una entrega realizada el año pasado —la edición número 12— quedó impresionada por el nivel de las presentaciones. “Yo me quedé maravillada. Dije: ‘Pero es que esto nadie lo sabe’. Yo no sabía eso… no tenía la información”, manifestó, al tiempo de insistir en que se trata de resultados que deben “propagarse”.

En ese sentido, subrayó el papel de los medios como aliados para visibilizar los avances y oportunidades que se abren para jóvenes talentos. “La gente de la prensa es la más importante para que dé a conocer todos estos logros".

García también resaltó el compromiso de estudiantes provenientes de contextos de alta vulnerabilidad social, a quienes dijo haber visto esforzarse para cumplir con ensayos y actividades, incluso con limitaciones de transporte y apoyo familiar. “Ver a estos chicos que a veces tienen que ir caminando a los lugares… las madres despertándose todavía más temprano para poderlos llevar… y ellos entusiasmados”, relató.

Al comparar esa disciplina con prácticas habituales del medio artístico profesional, llamó la atención sobre el contraste: “A veces me pongo a compararlos con nosotros, los profesionales que llegamos tarde… y ver a estos chicos que… dejan de hacer lo que sea por participar”, dijo.

Finalmente, defendió el derecho de esos estudiantes a presentarse en uno de los escenarios más importantes del país. “Claro que se lo merecen… Poder demostrar su arte en el Teatro Nacional, en la sala principal Carlos Piantini”, afirmó, y anticipó que el público verá “una demostración extraordinaria” de lo aprendido.

Halley Antigua Periodista apasionada por temas tecnológicos, salud y sociales; me gusta ponerle rostro a los datos. Disfrutar de la cultura y el turismo ecológico. Ver más