El Primer Tribunal Colegiado de Santo Domingo Este condenó a 20 y 10 años de prisión a dos hombres hallados culpables de participar en un asalto en el que murió el primer teniente de la Policía Nacional Joel González Lora y resultaron heridas otras tres personas en el sector Sabana Perdida, Santo Domingo Norte.

Condena de 20 y 10 años de prisión

La condena más severa, de 20 años de prisión, fue impuesta a Luis Miguel Araujo Díaz, alias “El Guardia”, mientras que Gustavo Adolfo Vinicio Flores, conocido como “Mojo”, fue sentenciado a 10 años de reclusión.

La decisión fue adoptada por los jueces Elizabeth Esperanza Rodríguez Espinal, Flor E. Batista Polo y José Leonel Asencio Quezada, quienes ordenaron que los condenados cumplan sus penas en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo.

Según estableció el Ministerio Público, los hechos ocurrieron la madrugada del 2 de marzo de 2025, cuando González Lora acudió junto a Víctor Manuel Sánchez y Keily Miguel Martínez Valdez a auxiliar a Juan Carlos Martínez Medina, cuyo vehículo había sufrido una avería en una vía de Sabana Perdida.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Mientras intentaban reparar el automóvil, los hoy condenados, junto a Argenis Valenzuela, alias “Achito”, llegaron al lugar con la intención de despojar a las víctimas de sus pertenencias.

Detalles del hecho

Durante el asalto, el oficial policial intentó evitar el robo utilizando su arma de reglamento, pero fue atacado a tiros por los asaltantes. En el incidente también resultaron heridos Sánchez, Martínez Valdez y Martínez Medina.

González Lora falleció posteriormente mientras recibía atenciones médicas debido a las heridas de bala sufridas durante el ataque.

La investigación, encabezada por el fiscal Jesús Manuel Núñez, permitió localizar el vehículo utilizado por los asaltantes mientras era desmantelado con el propósito de evadir a las autoridades. Asimismo, se estableció que Argenis Valenzuela (Achito) murió posteriormente durante un intercambio de disparos con agentes policiales.

El Ministerio Público, representado en juicio por el fiscal Juan Olivares, sostuvo que los procesados incurrieron en violaciones a los artículos 265, 266, 295, 304 y 309 del Código Penal Dominicano, así como a los artículos 66 y 67 de la Ley 631-16 sobre Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más