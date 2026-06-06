Este 6 de junio se cumplen cuatro años del asesinato de Orlando Jorge Mera, ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, ultimado a tiros en su despacho de la institución en un hecho que conmocionó a la República Dominicana y marcó uno de los episodios más impactantes de la vida política reciente del país.

El crimen ocurrió el 6 de junio de 2022, alrededor del mediodía, en la sede del Ministerio de Medio Ambiente. El autor confeso fue Fausto Miguel Cruz de la Mota, amigo personal de Jorge Mera, quien posteriormente se entregó a las autoridades. La muerte del funcionario fue confirmada por el Gobierno horas después, en medio de la incertidumbre que se vivía en los alrededores del edificio oficial.

Las investigaciones del Ministerio Público establecieron que el homicida mantenía desacuerdos con el ministerio por la negativa a otorgar permisos ambientales solicitados a través de una empresa vinculada a él. Según el expediente, Cruz de la Mota se quejaba de que sus solicitudes no eran aprobadas y había manifestado inconformidad con decisiones adoptadas por la institución.

Jorge Mera, abogado y dirigente político, había sido designado ministro de Medio Ambiente en agosto de 2020 por el presidente Luis Abinader. Durante su gestión impulsó acciones contra delitos ambientales y promovió una política de mayor fiscalización en áreas vinculadas a la explotación de recursos naturales y el cumplimiento de la legislación ambiental.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

¿Quién era Orlando Jorge Mera?

Hijo del expresidente Salvador Jorge Blanco, también desarrolló una amplia trayectoria en la vida pública. Fue presidente del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), delegado político del Partido Revolucionario Moderno (PRM) ante la Junta Central Electoral y uno de los fundadores de esa organización política.

Jorge Mera se graduó de Derecho en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), ejerció la docencia universitaria y desarrolló una amplia trayectoria en la administración pública.

Fue presidente del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) entre 2000 y 2004, miembro fundador del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y delegado político de esa organización ante la Junta Central Electoral.

En agosto de 2020 fue designado ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, cargo desde el cual impulsó acciones contra los delitos ambientales y el cumplimiento de la legislación ecológica hasta su asesinato el 6 de junio de 2022.

El asesinato de Orlando Jorge Mera provocó una ola de reacciones nacionales e internacionales. Cuatro años después, su muerte continúa siendo recordada como uno de los hechos más trágicos ocurridos dentro de una institución pública dominicana y como un caso que dejó profundas repercusiones en la política y la administración pública del país.

¿Qué ocurrió con el homicida?

El homicida, Fausto Miguel Cruz de la Mota, fue condenado a 30 años de prisión, la pena máxima solicitada por el Ministerio Público, tras ser hallado culpable del asesinato de Orlando Jorge Mera y del porte ilegal de armas de fuego.

El Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional ordenó que cumpliera la condena en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo-Hombres, en San Cristóbal.

Durante el juicio, Cruz de la Mota alegó que actuó en defensa propia y sostuvo que Jorge Mera intentó agredirlo primero, versión que fue rechazada por los jueces. El tribunal acogió la tesis del Ministerio Público de que el crimen fue planificado y estuvo vinculado a conflictos por permisos ambientales que el entonces ministro se negaba a otorgar.

Además de la condena penal, el tribunal dispuso una indemnización de 50 millones de pesos a favor de la familia de la víctima.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más