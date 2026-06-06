Operativos realizados por la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y el Ministerio Público en Santo Domingo Oeste, La Vega y San Pedro de Macorís dejaron 15 personas detenidas y el decomiso de más de 5,400 gramos de presuntas sustancias narcóticas, informaron las autoridades.

En Santo Domingo Oeste fueron arrestadas seis personas durante intervenciones en los sectores El Café, La Rosa, Buenos Aires y El Libertador de Herrera. Las autoridades informaron el decomiso de 3,066 gramos de presunta cocaína, 9.6 gramos de marihuana, dos machetes, 10 cámaras de videovigilancia, un monitor y dos teléfonos celulares. Según la DNCD, los operativos estuvieron dirigidos contra una red de microtráfico vinculada a un hombre identificado únicamente por el alias de "Pachi".

En La Vega, específicamente en el municipio de Jima Abajo, agentes y fiscales realizaron dos allanamientos que culminaron con la detención de dos hombres señalados como presuntos distribuidores de drogas. Durante las intervenciones fueron decomisados 491 gramos de presunta cocaína, 55 gramos de marihuana, una balanza, un teléfono celular y un chaleco antibalas. Las autoridades mantienen la búsqueda de dos hombres conocidos como "José Colita" y "El Menor", a quienes vinculan con actividades de microtráfico en la zona.

Mientras, en San Pedro de Macorís fueron detenidas cinco personas durante operativos desarrollados en el municipio de Quisqueya y en sectores como Barrio Blanco, Filipinas, Villa Faro y La 14. En esas acciones fueron decomisados 1,318 gramos de presunta cocaína, 466 gramos de marihuana, tres balanzas, dos pesas digitales, dinero en efectivo y otras evidencias.

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La DNCD informó además que busca a tres hombres identificados por los alias de "La Flecha", "Pechito" y "Cheo", señalados como presuntos integrantes de una estructura dedicada a la distribución de drogas en distintos sectores de San Pedro de Macorís.

Las autoridades indicaron que los detenidos serán sometidos a la justicia en las próximas horas por presunta violación a la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas.

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