El presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Román Jáquez Liranzo, informó que el proceso de renovación de la cédula de identidad y electoral, que impactará a 9.4 millones de dominicanos, se ejecutará de manera progresiva tanto a nivel nacional como en el exterior.
Jáquez Liranzo recordó que el pasado 18 de diciembre del 2025 el pleno de la JCE presentó el diseño, así como las características tecnológicas y de seguridad de la nueva cédula, un documento que será emitido bajo estándares internacionales para garantizar su confiabilidad y operatividad.
Explicó que la sustitución del documento no se realizará de forma simultánea para toda la población dominicana y diáspora, sino mediante un modelo gradual y ordenado, conforme a las mejores prácticas internacionales en procesos de renovación de identidad, con el objetivo de asegurar un proceso controlado y eficiente.
Como parte del inicio oficial del programa, la JCE entregará la primera nueva cédula el próximo 26 de enero al presidente de la República, Luis Abinader.
En ese acto se realizará la captura de los datos biométricos y la entrega física inmediata del documento, mediante una máquina de grabado láser.
El proceso de cambio de cédula se desplegará en todo el territorio nacional y en 36 países donde reside la diáspora dominicana.
Compartir esta nota