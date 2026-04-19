La violencia contra la niñez en República Dominicana continúa siendo una problemática estructural que supera los niveles promedio de América Latina y el Caribe, según un reciente informe regional.

El estudio “Violencia contra niñas, niños y adolescentes en América Latina y el Caribe: nuevos datos y soluciones” (2026), elaborado por UNICEF y la OPS, indica que el 63 % de los niños y niñas en el país están expuestos a disciplina violenta, por encima del 60 % registrado a nivel regional.

En el contexto de abril, Mes Nacional de la Prevención del Abuso Infantil, el informe coloca en primer plano una realidad que, aunque muchas veces invisible, forma parte de la cotidianidad de miles de hogares dominicanos.

Una práctica arraigada en el entorno familiar

Los datos evidencian que la violencia infantil no responde a hechos aislados, sino a una práctica socialmente aceptada en múltiples espacios, especialmente en el hogar.

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Las alertas recientes de UNICEF en el país advierten sobre una infancia marcada por castigos físicos, violencia psicológica y riesgos de violencia sexual, que en muchos casos son percibidos como métodos de crianza.

La violencia contra la niñez y adolescencia tiene consecuencias profundas y duraderas en la etapa de crecimiento, aprendizaje y salud emocional. Pero es prevenible, afirmó Carlos Carrera, representante del organismo en territorio dominicano.

El informe subraya que la violencia se reproduce en distintos entornos hogar, escuela y comunidad, generando una experiencia acumulativa que impacta el desarrollo integral.

Consecuencias que trascienden lo social

La Organización Mundial de la Salud advierte que la exposición prolongada a la violencia en la infancia puede derivar en estrés tóxico, una condición que altera la arquitectura del cerebro en etapas tempranas.

Entre los efectos identificados figuran:

Dificultades en la regulación emocional

Problemas de memoria

Limitaciones en la capacidad de aprendizaje

A nivel global, las cifras reflejan un impacto significativo:

40 % presenta afectaciones en la salud mental

35 % desarrolla conductas agresivas

30 % registra bajo rendimiento académico

25 % experimenta deterioro en sus relaciones sociales

Evidencia científica y efectos a largo plazo

Investigaciones publicadas en The Lancet establecen que el maltrato infantil está asociado con mayores tasas de depresión, ansiedad, bajo rendimiento educativo y mayor probabilidad de reproducir violencia en la adultez.

Asimismo, estos efectos tienen implicaciones económicas, al limitar el desarrollo del capital humano y el crecimiento de los países.

La Organización Mundial de la Salud ha reiterado que prevenir la violencia en la infancia es una de las intervenciones más costo-efectivas para el desarrollo social.

La respuesta: políticas públicas y prevención

Frente a este panorama, UNICEF plantea la necesidad de fortalecer los sistemas de protección, promover la crianza positiva y ampliar el apoyo a las familias.

El organismo destaca que existen soluciones basadas en evidencia que han demostrado ser eficaces, pero requieren voluntad política y acción sostenida.

La campaña “Los Datos Cuentan” busca precisamente visibilizar esta problemática y promover decisiones informadas.

Historia de vida: el rostro humano de las estadísticas

A sus cinco años, Teresa (nombre ficticio) ya sabía cuándo quedarse en silencio. En su casa, los gritos y los castigos eran parte de la rutina, asumidos como algo normal.

En la escuela, le costaba concentrarse, participar y relacionarse. Nadie veía lo que ocurría puertas adentro, pero su comportamiento reflejaba el impacto de la violencia en el hogar.

Como ella, miles de niños y niñas en República Dominicana crecen con miedo y heridas invisibles que afectan su desarrollo emocional, su aprendizaje y su capacidad de construir relaciones sanas.

Su historia no es aislada. Responde a un patrón identificado por UNICEF y la OPS: la violencia se acumula desde edades tempranas y se reproduce en distintos entornos, perpetuando un ciclo difícil de romper.

Sin embargo, también representa una posibilidad: intervenir a tiempo puede cambiar su historia y la de miles de niños en el país.

La violencia contra la niñez en República Dominicana sigue siendo un desafío urgente.

El diagnóstico está claro y la evidencia es contundente. El reto, como señalan los organismos internacionales, es transformar esos datos en acciones concretas que garanticen una infancia libre de violencia.

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