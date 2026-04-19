El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que una vaguada continuará incidiendo sobre las condiciones del tiempo en el país, generando aguaceros dispersos, tronadas y posibles ráfagas de viento, especialmente durante las horas de la tarde y la noche.

Según el informe emitido este domingo 19 de abril de 2026 a las 6:00 de la mañana, el fenómeno se desplaza lentamente hacia el este y se ubica actualmente sobre Puerto Rico, pero mantiene suficiente humedad e inestabilidad para provocar precipitaciones en territorio dominicano.

Lluvias afectarán el Gran Santo Domingo y varias provincias

Durante la tarde, se esperan incrementos nubosos con aguaceros dispersos, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en provincias como: Hato Mayor, Monte Plata, San Cristóbal, Peravia, Azua, San Juan, Elías Piña, Dajabón, San Pedro de Macorís y el Gran Santo Domingo.

En el Distrito Nacional y las diferentes demarcaciones de Santo Domingo, se prevén lluvias dispersas con tronadas hasta entrada la noche.

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Indomet mantiene alertas meteorológicas

El organismo mantiene niveles de alerta y aviso meteorológico ante posibles:

Inundaciones urbanas

Crecidas de ríos, arroyos y cañadas

Deslizamientos de tierra

Granizadas aisladas

Entre las provincias en alerta figuran:

La Romana, El Seibo, San Cristóbal, Santiago Rodríguez y Sánchez Ramírez

Mientras que en aviso meteorológico están: Monseñor Nouel, Santiago, San Pedro de Macorís, La Vega, San Juan, Hato Mayor y San José de Ocoa.

Temperaturas calurosas y lluvias continuarán el lunes y martes

Las temperaturas seguirán ligeramente calurosas, con mínimas entre 20 °C y 22 °C y máximas entre 29 °C y 31 °C, debido a la radiación solar y el viento del este/sureste.

Para el lunes, se prevé una ligera reducción de humedad, aunque en la tarde volverán los aguaceros aislados en zonas del Cibao, la zona fronteriza y el noreste.

En tanto, el martes se espera un incremento de las precipitaciones por la incidencia de una vaguada prefrontal asociada a un sistema frontal, lo que provocará lluvias más intensas en el suroeste, noreste, cordillera Central y el Valle del Cibao.

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