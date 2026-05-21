El incendio que afectó la zona del Centro Aventura, en Sabaneta, San Juan de la Maguana, fue controlado parcialmente por las autoridades, aunque no ha sido apagado por completo, según informó Manuel María Mercedes Medina, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en la República Dominicana (CNDH-RD).

De acuerdo con sus declaraciones, una comisión de la Gobernación y miembros del Ejército subieron al área afectada para dar seguimiento a la situación. También indicó que, según las informaciones que maneja, la Procuraduría podría integrar una comisión para investigar las circunstancias del hecho.

“El fuego lo han podido controlar, no lo han apagado por completo, pero, por lo menos, lo han controlado”, expresó Mercedes Medina.

Investigan circunstancias del incendio

El fuego fue reportado en la zona de Gajo Largo, entre las comunidades de La Higuera y Hondo Valle, en el entorno donde se ejecutaría el proyecto Romero, en una zona de alta sensibilidad ambiental y social por el debate minero que ha marcado a la provincia de San Juan.

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La emergencia generó preocupación debido a la cercanía de las llamas con el Centro Aventura, un espacio educativo vinculado a la Iglesia Católica, donde, según reportes comunitarios, estudian más de 50 niños, además de maestros y personal.

Las primeras informaciones recibidas desde la zona advertían que el incendio afectaba los alrededores del centro educativo y que brigadas forestales habían intentado sofocar las llamas, aunque las condiciones del terreno dificultaban los trabajos.

Señalamientos sobre posible intencionalidad

El presidente de la CNDH-RD planteó que, por la hora y la forma en que se habría iniciado el fuego, aparentaba existir una intención de afectar directamente el centro educativo.

Sin embargo, aclaró que esa apreciación no constituye una afirmación basada en pruebas, sino una opinión personal sobre lo ocurrido hasta el momento.

“Aunque se ve que la intención fue quemar el centro con los estudiantes dentro. Por la hora y la manera que lo hicieron, se entiende que fue con intención de que el centro se quemara”, declaró.

Luego precisó: “Eso es lo que aparenta hasta ahora. Yo no tengo prueba de eso. Es una opinión personal”.

Llamado a esclarecer los hechos

Ante la gravedad de la situación, comunitarios y representantes sociales esperan que las autoridades determinen el origen del incendio, el área afectada y si hubo participación de personas en la provocación del fuego.

También se espera que los organismos competentes establezcan si existió riesgo directo para los estudiantes y el personal del Centro Aventura, así como las medidas de prevención que serán adoptadas para evitar nuevos incidentes en la zona.

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre personas lesionadas ni daños materiales dentro del centro educativo.

Abraham Marmolejos Periodista, docente y estratega de comunicación, con experiencia en medios digitales, periodismo de investigación y creación de contenido. Ver más