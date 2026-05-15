Un juez de San Cristóbal impuso este viernes tres meses de prisión preventiva, como medida de coerción, contra una mujer procesada por matar a una hija de seis años de edad el pasado mes de marzo.

Yoleydi Linarez Araujo, quien fue arrestada con orden judicial, fue enviada a prisión luego de que el Ministerio Público presentara ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de San Cristóbal diferentes pruebas que establecen que asfixió a la infante.

El Ministerio Público inició la investigación penal luego de tomar conocimiento de que, alrededor de las 12:00 del mediodía, del pasado 11 de marzo, en la emergencia de pediatría de un hospital de San Cristóbal se encontraba una menor de edad fallecida. Al lugar se trasladaron miembros del Ministerio Público, conjuntamente con agentes de la Policía Nacional adscritos al Departamento de Homicidios.

La investigación del caso está a cargo de las procuradoras fiscales Ramona Santana Uceta (titular), Laura Segura Cordero y Aurelina Cuevas Román, las dos últimas quienes además representan al Ministerio Público en la litigación junto a la fiscal Belkis Tejeda.

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El juez José Carlos Arias ordenó el cumplimiento de la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo Mujeres, en la provincia San Cristóbal.

Sobre el caso, la instancia indica que, luego del levantamiento del cadáver y la realización de la autopsia por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), se determinó que la víctima falleció por muerte violenta, de etiología médico legal homicida, siendo la causa asfixia por sofocación por obturación de orificios respiratorios.

Durante las pesquisas, el Ministerio Público y la Policía Nacional han desplegado una serie de diligencias de investigaciones que ha conllevado la realización de descensos, levantamientos de cámaras, entrevistas e interrogatorios y recepción de evidencias mediante entrega voluntaria, determinándose que la imputada Linarez Araujo le ocasionó la muerte a su hija en el interior de su residencia, en el sector Sabana Toro, de San Cristóbal.

La imputada cometió el hecho en horas de la mañana del mismo día en que la niña fue llevada a dicho centro de salud, según se ha establecido en el transcurso de la investigación.

El pasado 06 de mayo contra la imputada Linarez Araujo se ejecutó la orden de arresto No. 01541-2026-AJOR-01432 por autoría material del crimen.

Treinta años de prisión para hombre que incendió vivienda habitada en Luperón

Un tribunal condenó a 30 años de prisión a un hombre procesado por incendiar una vivienda habitada en la comunidad de Barrancón, del municipio de Luperón, provincia Puerto Plata, el 27 de febrero de 2022.

Esterlin Geovanny Brito Domínguez (Stervin) deberá cumplir la pena máxima que le priva de libertad en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) San Felipe.

La investigación determinó que Brito Domínguez roció con gasolina y prendió fuego a la vivienda de madera y zinc, alegando que el terreno donde estaba construida era de un familiar de él sin poseer la documentación correspondiente.

En el momento del incendio, la casa estaba habitada por una familia haitiana, que fue desalojada antes de que las llamas consumieran la estructura.

Durante el juicio, el fiscal Leury V. Ureña Morrobel presentó pruebas contundentes ante el Tribunal Colegiado de Puerto Plata, presidido por la jueza Jakayra Veras, logrando demostrar la responsabilidad penal del acusado más allá de toda duda razonable.

La condena fue dictada tras comprobarse que la acción del encartado se adecúa a los artículos 265, 266 y 434 del Código Penal Dominicano, que sancionan la asociación de malhechores y el incendio en casa habitada.

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