La Segunda Sala Penal del Distrito Nacional sentenció al comunicador Ángel Martínez a seis meses de prisión suspendida y una multa de 10 millones de pesos, tras hallarlo culpable de difamación e injuria en perjuicio de la exviceministra de Medio Ambiente, Milagros De Camps Germán.

La decisión, tomada por la jueza Clara Luz Almonte de la Segunda Sala Penal del Distrito Nacional, responde a una querella presentada en enero de 2025 por De Camps Germán, quien denunció una campaña de difamación sistemática en su contra.

Según el expediente judicial, Martínez difundió en redes sociales una serie de publicaciones y videos que, de acuerdo a la denuncia, utilizaron “lenguaje burlón”, imágenes manipuladas y afirmaciones falsas, atentando contra la dignidad e integridad de De Camps.

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La jueza Almonte fundamentó el fallo en la verificación de uno de los videos investigados, señalando que el acusado no logró probar la veracidad de sus afirmaciones.

El caso de Milagros De Camps no es el único en el que Martínez ha enfrentado condenas por difamación. El mismo tribunal lo sentenció el miércoles anterior a tres meses de prisión suspendida por injuriar al diputado Sergio “Gory” Moya.

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