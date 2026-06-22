El vicepresidente de la Confederación Nacional de Trabajadores del Transporte (Conatra), Tony Marte, anunció la reactivación de un plan educativo aprobado en Ginebra, Suiza, orientado a capacitar a los motoconchistas para su incorporación formal al sistema de transporte nacional.

Durante un encuentro con motoconchistas en el que se anunciaron avances en el proceso de regulación y organización del sector a nivel nacional, en un contexto marcado por diversas situaciones de violencia que involucra a conductores de motocicletas, Marte explicó que el programa busca generar un cambio de mentalidad en los conductores.

“Hay un chip que cambiar en la cabeza de cada uno de los motoristas”, afirmó, al señalar que la capacitación no solo debe ser técnica, sino también enfocada en la conducta y la responsabilidad colectiva.

El dirigente llamó a la unidad del gremio ante situaciones de conflicto y violencia en las paradas, algunas por las que las autoridades mantienen operativos de fiscalización y continúan impulsando medidas para regular un sector que moviliza diariamente a miles de dominicanos.

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“Esa frase de que si golpean a uno, golpean a todos, lamentablemente ha generado muchos problemas”, expresó, al advertir que las acciones individuales pueden afectar el sustento de todo el grupo.

Conatra impulsa plan de educación y cambio cultural para motoconchistas con respaldo internacional. Foto: Ronny Cruz/Acento.com.do

“Ustedes tienen que entender que esa es su comida; de cada parada es que ustedes viven. Ante una situación de violencia, esa persona que está al lado suyo puede estar jugando con el pan de ustedes”, añadió.

Marte enfatizó que los motoconchistas deben asumir un rol activo en la transformación del sector, participando en el proceso educativo y de organización que impulsa Conatra junto con organismos internacionales.

El plan busca elevar los estándares de servicio, seguridad y disciplina como requisito para la formalización y el reconocimiento oficial de las paradas a nivel nacional.

Promover la paz y evitar conflictos en las paradas

En el marco del encuentro organizado por Conatra y Coordinamoto en el Salón Ejecutivo Rafael Estévez, el capitán Estarlyn Payero, representante de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), dirigió un mensaje a los motoconchistas sobre la importancia de mantener la calma y el orden en sus espacios de trabajo.

El oficial señaló que, en ocasiones, ante un inconveniente con un motociclista, en lugar de apaciguar la situación se tiende a “echarle leña al fuego”, lo que agrava el conflicto. Hizo énfasis en la necesidad de cambiar esa mentalidad dentro del gremio para avanzar hacia una convivencia más segura y respetuosa.

“El objetivo es que vivamos en una sociedad de paz y podamos llegar a nuestras casas sin problemas, ya que todos tenemos familiares que nos esperan”, concluyó Payero, tras agradecer el espacio y reiterar el compromiso de la Digesett con la educación y orientación del sector.

¿Se les fue de las manos?

Luego de varios incidentes que han colocado a los motoconchistas en el centro del debate nacional, dirigentes del sector y autoridades de tránsito sostienen que la educación, la regulación y el cambio de cultura son las principales herramientas para enfrentar los problemas que afectan al gremio.

La discusión ha cobrado fuerza tras diversos hechos ocurridos en el país, entre ellos el asesinato del camionero David Carlos Abreu Quesada en Santiago, quien murió luego de ser perseguido y agredido por una turba de motoconchistas. El caso generó una amplia reacción pública y reavivó las preocupaciones sobre la violencia en algunas paradas.

El debate también se produce en medio de cifras preocupantes sobre seguridad vial. Los accidentes de tránsito en República Dominicana continúan en niveles críticos, con 945 fallecidos y más de 30,800 lesionados. Las motocicletas siguen concentrando más de la mitad de las muertes registradas en las vías, con un promedio de tres fallecidos diarios.

A esto se suman denuncias por manejo temerario, violaciones a los semáforos, circulación en vía contraria, falta de uso de casco protector y conflictos recurrentes entre conductores y ciudadanos.

Además, representantes del sector han señalado que la informalidad sigue siendo uno de los principales desafíos. Según datos presentados durante los encuentros de organización, gran parte de las paradas opera sin la debida regulación y una cantidad significativa de conductores no cuenta con licencia para conducir.

Jornada de regulación para motoconchistas

El presidente de Coordinamoto, José Ureña, destacó que la lucha por dignificar el trabajo de los motoconchistas es una demanda de muchos años.

“Vendré fue el pionero en salir al frente para que el motoconchista sea regulado en el país por primera vez”, afirmó, al resaltar el trabajo histórico de la organización.

Conatra impulsa plan de educación y cambio cultural para motoconchistas con respaldo internacional. Foto: Ronny Cruz/Acento.com.do

El dirigente reconoció el esfuerzo de las autoridades actuales por impulsar cambios en el sector y mencionó a funcionarios como Joel Neco, con quienes han sostenido acercamientos y debates en busca de mejorar las condiciones del gremio. Asimismo, subrayó que los motoconchistas que buscan organizarse merecen acompañamiento institucional y un trato diferenciado.

Ureña señaló que uno de los principales retos es la educación y orientación de los trabajadores. “Hay muchas federaciones, pero no les ponen a ustedes la educación y la orientación en las manos para que sepan que esto que se está haciendo a nivel nacional es para que cambien y para que sus paradas adquieran el valor que deben tener”, expresó.

Entre los compromisos anunciados, informó que, a partir de la primera actividad realizada en San Cristóbal, se trabajará para que cada motoconchista cuente con una licencia de operación otorgada por el Intrant y los ayuntamientos correspondientes.

“Pueden contar con nosotros a través de las asociaciones que los representan. Quiero que sepan que estamos pendientes las 24 horas del día, los siete días de la semana. Tanto nosotros como las autoridades estamos trabajando en conjunto”, aseguró Ureña.

La jornada concluyó con un llamado a todos los motoconchistas presentes a inscribirse en el proceso de registro y organización, como paso fundamental para acceder a los beneficios y al reconocimiento oficial del sector.

Ronny Francisco Cruz Fotoperiodista Fotógrafo profesional y fotoperiodista especializado en fotografía documental y narrativa visual. Actor y maestro de teatro. Interesado en contar historias humanas a través de la imagen. Ver más