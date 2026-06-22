La Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional dejó en estado de fallo el recurso de apelación interpuesto contra el auto de no ha lugar que favoreció a Jean Andrés Pumarol Fernández, acusado de la muerte de Yolanda Handal Abugabil y de causar heridas a varias personas durante un ataque ocurrido en un residencial del ensanche Naco.

La decisión de la Corte será dada a conocer el próximo 23 de julio a las 11:00 de la mañana.

Querellantes piden revocar decisión

El abogado Miguel Valerio, representante de la familia de Yolanda Handal Abugabil, sostuvo que durante la audiencia reiteraron que el imputado debe ser enviado a juicio, al considerar que las pruebas y peritajes realizados establecen que estaba apto para enfrentar un proceso penal.

“Estamos hablando de una persona cuya peligrosidad quedó demostrada. El peritaje determinó que no estaba en un estado de locura y que estaba apto para ir a juicio”, afirmó.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Valerio recordó que habían anunciado la apelación desde que fue emitido el auto de no ha lugar, por entender que la decisión no se correspondía con las pruebas incorporadas al expediente.

Cuestionan que permanezca en libertad

El representante legal de la familia de la víctima cuestionó que Pumarol permanezca en libertad mientras se decide el caso y señaló que, según las informaciones médicas presentadas durante el proceso, el día de los hechos tenía al día el tratamiento que recibía.

“¿Cómo es posible que el señor Pumarol hoy venga con sus médicos privados y que el Estado no tenga ningún control sobre una persona que mató a una persona de 36 puñaladas y acuchilló a tres personas adicionales?”, expresó.

Valerio indicó además que una de las víctimas sobrevivientes estuvo presente en la audiencia reclamando justicia y aún presenta secuelas físicas de las heridas sufridas durante el ataque.

La Corte deberá decidir el curso del proceso

El abogado explicó que la decisión de la Corte definirá si se mantiene el auto de no ha lugar o si el caso regresa a los tribunales para continuar su curso.

Según explicó, una eventual revocación podría dar paso a un procedimiento especial por inimputabilidad o a un juicio ordinario de fondo.

“De que tiene que ir a un juicio de fondo, tiene que ir”, sostuvo.

Defensa insiste en que las pruebas no han cambiado

El abogado Richard Martínez, representante legal de Jean Andrés Pumarol, afirmó que la defensa mantiene la misma posición que ha sostenido durante todo el proceso.

“Ahí está el peritaje, las pruebas son las mismas. La Corte ya tiene el expediente; hoy toca esperar”, manifestó al concluir la audiencia.

Fallo será emitido el 23 de julio

Martínez confirmó que el caso quedó en estado de fallo y que la decisión será dada a conocer el próximo 23 de julio a las 11:00 de la mañana.

La defensa sostiene que Pumarol sufrió un brote psicótico al momento de los hechos, argumento que fue acogido por el tribunal de primera instancia al emitir el auto de no ha lugar que ahora es impugnado por el Ministerio Público y los querellantes.

Mery Ann Escolástico Periodista Ganadora de Historias de Reciclaje – Premio Mundo sin Residuos al Periodismo 2020-2021. Autora del libro de poemas “Desahogando mis deseos”. Periodista, Fotoperiodista, Corresponsal de Eventos, Abogada y Docente en UNAPEC. Ver más