Abinader encabeza reunión de seguimiento al Plan de Seguridad Ciudadana

El presidente Luis Abinader encabeza este lunes la reunión de seguimiento al Plan de Seguridad Ciudadana, con el objetivo de evaluar las estrategias implementadas en todo el país y fortalecer las acciones dirigidas a garantizar mayor protección y tranquilidad a la población.

La sesión de trabajo se desarrolla en el Salón del Club de Oficiales del Palacio de la Policía Nacional, donde las autoridades revisan las medidas ejecutadas hasta la fecha, los resultados obtenidos y las nuevas disposiciones que serán adoptadas para continuar reforzando la seguridad ciudadana.

Autoridades presentes

En la reunión acompañan al mandatario los ministros José Ignacio Paliza, de la Presidencia; Carlos Antonio Fernández Onofre, de Defensa, y Faride Raful, de Interior y Policía.

También participan el comandante general del Ejército de República Dominicana, mayor general Jorge Iván Camino Pérez; el director general de la Policía Nacional, mayor general Andrés Modesto Cruz Cruz; el director general de Migración, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester; el presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa, y la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso.

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Además, está presente el viceministro de la Presidencia para Proyectos Especiales y Coordinación de Seguridad, Roger G. Pujols.

Organismos de apoyo y seguridad vial

La reunión cuenta también con la participación del presidente del Consejo Nacional de Drogas, Alejandro de Jesús Abreu; el director de la Comisión Militar y Policial, coronel Jorge Rivera López; el director de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), general Pascual Cruz Méndez, y el director de la Policía de Turismo (Politur), general Minoru Matsunaga.

Asimismo, participan el director del Sistema Nacional de Atención a Emergencias 911, coronel piloto Randolfo Rijo; el director de la Policía Escolar, general Francisco Osoria de la Cruz; el director de Prisiones, Roberto Santana, y la directora de la Dirección Nacional de Niños, Niñas, Adolescentes y Familia (Dinnaf), Olga Diná Llaverías.

Fiscales titulares se suman al seguimiento

Como parte del encuentro, también participa una comisión de fiscales integrada por representantes de distintas demarcaciones del país.

Entre ellos figuran la fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos; de San Cristóbal, Ramona Santana; de La Vega, Aura Luz García; de María Trinidad Sánchez, Juan Antonio Mateo Ciprián; de La Altagracia, Claudia Garrido; de San Pedro de Macorís, Suleyka Mateo, y de Duarte, Smaily Yamel Rodríguez.

También se encuentran presentes los fiscales titulares de Santo Domingo Este, Milcíades Guzmán; de Santo Domingo Oeste, Eduard López; de Valverde, Víctor Mejía; de Hermanas Mirabal, Zoila Agustina Rodríguez Ynfante; de Barahona, Wellington Matos Espinal; de Peravia, Ángel Darío Tejeda Fabal; de Dajabón, Yeisin Alcántara; de Espaillat, Yorelbin Rivas, y de La Romana, Kevin Santana.

Evaluación de resultados y nuevas acciones

La reunión forma parte del esquema de seguimiento periódico que encabeza el presidente Abinader junto a los organismos de seguridad, defensa, persecución penal, tránsito, migración y atención de emergencias.

Durante el encuentro, las autoridades analizan los avances del plan, las estadísticas vinculadas a la seguridad ciudadana y las medidas que serán reforzadas para enfrentar la delincuencia, mejorar la coordinación interinstitucional y garantizar mayor presencia preventiva en las comunidades.

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