El Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional aplazó este lunes la audiencia seguida contra los implicados en el caso Federación Dominicana de Pentatlón Moderno (Fedopem) debido a la situación de salud de uno de los imputados.

La nueva audiencia fue fijada para el próximo 27 de julio a las 9:00 de la mañana.

Durante la audiencia, la fiscal Elizabeth Paredes planteó ante el tribunal la necesidad de evaluar si las condiciones de salud del imputado le permitían iniciar, aunque fuera de manera parcial, el conocimiento del juicio.

“Ahora bien, si bien es cierto que han presentado documentaciones de que es un proceso que debe de realizarse, la persona está aquí el día de hoy. Queríamos verificar si las condiciones le permiten, por lo menos, iniciar con la audiencia, como él había manifestado que el problema era que no podía permanecer mucho tiempo en el área, y poder, por lo menos, de a poco, iniciar la audiencia y el conocimiento de la misma”, expresó la representante del Ministerio Público.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Paredes agregó que la intención era evitar mayores retrasos en el proceso judicial.

“Para que así, Tribunal, nosotros podamos, digamos, dar una esperanza a este caso de que pueda continuar y concluir en algún momento. Porque, hasta el momento, tenemos más de un año, o aproximadamente uno, de licencias tras licencias”, señaló.

Fiscalía planteó alternativas para evitar nuevos aplazamientos

La representante del Ministerio Público también sugirió al tribunal evaluar junto a la defensa si el imputado se encontraba en condiciones de participar parcialmente en la audiencia, adoptando medidas que permitieran continuar con el proceso sin comprometer su estado de salud.

“Siendo así las cosas, Tribunal, vamos a esperar que la defensa dé respuesta para verificar si se encuentra en condiciones de iniciar con la audiencia, y verificar cuál sería el tiempo prudente que él ameritaría estar en un lugar cerrado.

Todo puede ocurrir con mascarilla, ya que se había indicado en la evaluación que hizo el Ministerio Público que no se encontraba dentro de una etapa que sea altamente contagiosa, y de ese modo, Tribunal, podríamos entonces iniciar”, manifestó.

Defensa se opone a iniciar la audiencia

La defensa del imputado rechazó la propuesta de iniciar parcialmente el conocimiento del proceso y sostuvo que las condiciones de salud de su representado impedían continuar con la audiencia.

El abogado defensor expresó ante el tribunal que no era posible iniciar el conocimiento del juicio este lunes y argumentó que el derecho a la salud debía prevalecer en este caso, por lo que solicitó el aplazamiento de la audiencia hasta que el imputado estuviera en condiciones de participar en el proceso.

Tras escuchar a las partes, el tribunal decidió aplazar la audiencia y fijar una nueva fecha para el próximo 27 de julio.

Acusación por presunto manejo irregular de RD$ 60 millones

De acuerdo con el Ministerio Público, en la Fedopem se habría manejado de manera irregular cerca de RD$ 60 millones entregados por el Ministerio de Deportes entre los años 2011 y 2023.

El órgano acusador sostiene que las investigaciones continúan abiertas y no descarta que puedan surgir nuevos implicados conforme avance el proceso.

La solicitud de medida de coerción, compuesta por 757 páginas, describe un presunto esquema de desvío de fondos públicos sustentado en múltiples pruebas documentales.

Allanamientos y cargos

Como parte de la investigación, el Ministerio Público realizó allanamientos en el Distrito Nacional, la provincia María Trinidad Sánchez y las oficinas de Fedopem, ubicadas en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, donde fueron recolectadas diversas evidencias.

En el expediente figuran como imputados Freddy Núñez y Evaristo Soria Ozoria, quienes enfrentan cargos por corrupción, falsificación, uso de documentos falsos, desfalco, asociación de malhechores, estafa en perjuicio del Estado y lavado de activos.

Según la acusación, estos hechos constituyen violaciones al artículo 146 de la Constitución dominicana, además de varias disposiciones del Código Penal y la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

Mery Ann Escolástico Periodista Ganadora de Historias de Reciclaje – Premio Mundo sin Residuos al Periodismo 2020-2021. Autora del libro de poemas “Desahogando mis deseos”. Periodista, Fotoperiodista, Corresponsal de Eventos, Abogada y Docente en UNAPEC. Ver más